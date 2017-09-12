Мій голос - на захист природи!

На телебаченні ми постійно чуємо про технічний прогрес, розвиток ІТ-сфери, комп’ютеризацію, а все рідше про красу природи. От я й задумалась, а що було б, аби людину поставили перед вибором – прогрес чи природа? Як би проходило голосування? Не знаю, чи буде воно колись? Хто б переміг? Але мені б дуже хотілось послухати людей, котрі нищать природу, котрі зрубують ліси для того, щоб збудувати будинок, котрі вбивають звірів, щоб потім одягнути їхню шкуру як одяг. Не знаю, буде таке чи ні, але моя промова була б такою: «Я свій голос віддаю на захист природи! Без природи людство загине, ми усі, знищуючи її, прирікаємо себе на смерть! Скільки вирубується лісів, а це ж наш з вами кисень! Скільки отруюється водойм, а це ж наша з вами вода! Скільки забруднюється повітря, а ми ж з вами ним дихаємо! Скільки руйнується озоновий шар, а це ж ультрафіолетове випромінювання! Скільки уже зникло тварин і рослин, а ще більше стоїть на межі зникнення! А яке наше майбутнє?

Зелена планета стане мертвою зоною. Природа нам дає життя, забезпечує наше існування, а ми нищимо її. Навіть питання, яке постало – прогрес чи природа – уже демонструє нашу невдячність! Тому без вагань, свій голос я віддаю на захист природи!»

Уляна Бугаєнко