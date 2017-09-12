Чого боятися?

Мудрість часів

Страх, він є у кожної людини, ми знаємо, що боятися – це нормально… Кожен з нас чогось боїться, це наш рефлекс самозбереження. Доречно буде навести у приклад притчу: одного разу почалася сильна гроза, і всі діти прибігли додому, окрім найменшої донечки. Мати занепокоїлася та пішла її шукати . Надворі йшов рясний дощ, безперервно виблискували блискавки і гримів грім. Від таких природних умов ставало моторошно. Мати щоразу здригалася, коли бачила блискавку та чула грім. Незабаром жінка знайшла свою доньку, яка бігала під дощем. Щаслива дівчинка стрибала і танцювала. І кожен раз, коли в небі вдаряла блискавка, дитинка піднімала своє обличчя до неба і весело сміялася! Мама була дуже здивована:

- Що ти робиш? – запитала вона. – Тобі не страшно? Невже ти зовсім не боїшся грози?

- А чого тут боятися? – весело відповіла дівчинка. – Мамо, дивись, я танцюю, – а небо мене фотографує!

У нашому житті все залежить від того, як ми сприймаємо ситуацію, відчуття… І чи варто чогось боятися? Можливо, саме у цей момент ти відчуєш мить щастя.