СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ

у січні – червні 2018 року

Населення. На 1 червня 2018р. в районі проживало 23,5 тис. осіб.

За січень – травень 2018р. чисельність населення скоротилася на 156 осіб.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2018р. становила 221 особу.

Оплата праці. Сума невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2018р. становила 1,3 млн.грн.

Сільське господарство. За січень–червень 2018р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 230,3%.

Промисловість. У січні–травні 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4,8 млн.грн.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–червні 2018р. перевезено 11,4 тис.т вантажів, що на 5% менше ніж у січні–червні 2017р., вантажооборот зменшився на 15,2% і склав 2 млн.ткм.

Перевезено 67,6 тис. пасажирів, що на 24,6% менше, ніж у січні–червні 2017р., пасажирооборот зменшився на 38% і склав 3,9 млн.пас.км.

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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Петрівського району у січні – червні 2018 року

Підприємствами Петрівського району у січні–червні 2018р. реалізовано промислової продукції на суму 6 млн.грн.

У структурі реалізованої промислової продукції району на водопостачання, каналізацію та поводження з відходами припало 76% загального обсягу, решта – на переробну промисловість.

Головне управління статистики у Кіровоградській області