«СЛУЖБА 101 РАДИТЬ ТА ЗАСТЕРІГАЄ»

Протягомі липня-серпня 2018 року працівниками Петрівського РС в с. Іскрівка, с. Новий Стародуб, смт. Петрове, с. Луганка, с. Балахівка та на інших селах району були проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки, правил поведінки на воді, рейдові перевірки щодо дотримання аграріями вимог пожежної безпеки на полях, а також проведення рейдових перевірок лісових масивів щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки.

Також Петрівський РС У ДСНС України у Кіровогрдській області закликає жителів та гостей Петрівського району бути обачними під час святкування річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності.

Сергій Тюпін, Головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області