ЗАХИСТ ВІД ПОЖЕЖІ В ПОБУТІ

Поради:

1. Слідкуйте за станом ваших печей, димоходів, електропроводки і електроприладів.

2. Не вмикайте декілька приладів в одну розетку. Розетки повинні бути розміщені в легкодоступних місцях.

3. Виходячи з дому, не залишайте увімкненими електроприлади, газові плити чи печі.

4. Не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами.

5. Не бійтеся перебільшити небезпеку. Куди небезпечніше її недооцінити. Будьте уважними і обережними, але ніколи не панікуйте. У разі виникнення пожежі дійте розсудливо та швидко.

Поведінка на воді:

Найбільш приємний і корисний відпочинок у теплу пору року — відпочинок на воді. Однак, перебуваючи на водних об’єктах, завжди треба пам’ятати про безпеку.

Загальні правила поведінки:

1. Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен організовуватись у спеціально відведених для цього місцях.

2. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.

3. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води — не нижче +18° С, повітря — не нижче +24° С

4. Купатися можна тільки за умови гарного самопочуття.

5. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.

6. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.

7. Відпочивати краще у затінку, не перегріватися.

8. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів

9. Стрибати у воду можна тільки в знайомих водоймах, в яких вам відомі глибина та стан дна.

10. Якщо ви потрапили у вир, треба набрати якнай-більше повітря в легені, занурившись у воду і зробивши сильний ривок убік за течією, спливти на поверхню.

11. Без необхідності, жартома, не кличте на допомогу.

12. Не можна пірнати у воду з дамб, причалів, дерев, човнів, катерів, стрімких берегів.

13. Дітей, які граються біля води, необхідно тримати постійно у полі зору. Купатися діти можуть тільки у присутності дорослих.

14. Забороняється купання після вживання алкогольних напоїв.

Знання та виконання правил поведінки на воді, є умовою безпечного життя, а також отримання задоволення від подібного відпочинку.

Правила пожежної безпеки у природних екосистемах

Перебуваючи в лісі, слід пам’ятати деякі правила, для того, щоб уникнути виникнення пожежі:

- виберіть місце для вогнища та обладнайте його, звільнивши від сухої трави

- ніколи не залишайте вогнище без догляду;

- не кидайте, де попало недопалки та сірники;

- відпочивши, загасіть вогнище землею або водою.

Дотримання цих нехитрих правил дозволить вам уникнути надзвичайних ситуацій.

Будьте обережні під час виявлення боєприпасів ІІ світової війни та сучасних вибухових пристроїв!!!

При виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним:

- не чіпайте, не відкривайте, не рухайте знахідку;

- відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;

- відведіть подалі людей від підозрілої знахідки;

- припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;

- про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно ТЕРМІНОВО повідомити місцеві органи влади (сільську раду, відділення міліції, районний відділ ДСНС України в області за номером 101).

Сергій Тюпін, Головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області