Літні радощі

Працівники районного Будинку культури піклуються про веселий відпочинок маленьких петрівчан у літній період. Адже літо – це час для ігор, забав і веселощів. Саме тому в батьків є можливість щоп’ятниці привести дитинку у парк, щоб маля розважалося в колі однолітків. Минулої п’ятниці й ми завітали на такі розваги. Величезна кількість батьків із діточками з нетерпінням чекали початку ігор. І от, щойно тільки вибіг клоун – настрій відразу підійнявся в усіх. У цей момент почалися веселощі. Радісний лемент дітей, гучний сміх і веселий голос клоуна наповнили весь парк. Розпочалася розважальна програма грою в «Паровозик», яким дітки попрямували у країну Веселандію. Очі у малят сяяли цікавістю, бо вони розуміли, що там на них чекають незабутні емоції, цікаві ігри («Пташка в клітці», «Пінгвіни», «Збирання зірочок», «Жираф»). Найяскравіші враження отримали в ході конкурсу «Черв’ячок». Поділившись на дві команди, маленькі учасники радісно долали перешкоди, перескакуючи й оббігаючи їх. Маленькі петрівчани отримали величезний заряд позитиву, бадьорості та багато приємних вражень.

Клоун же виявився дуже веселим, уважним, милим і грайливим, кожне його слово викликало щиру посмішку як у дітей, так і у дорослих. Батьки з задоволенням спостерігали за розважальною програмою, а особливо гріло душу те, що радіють їхні дітки. Тепла, дружня атмосфера переповнювала серця.

Клоун порадував малечу ще й тим, що почав, за бажанням, розмальовувати обличчя, перетворюючи гарненьких діточок у різноманітних звіряток. Тепер парк наповнили малесенькі лисенята, зайченята, кошенята і цуценята. Вони радісно бігали, стрибали, а потім уже й танцювали, бо почалася дискотека. Не було меж радощів у малечі.

Хочеться подякувати усім організаторам таких свят, котрі вкладають сили, щоб діти були щасливими.

Оксана Ліщенюк

На знімках: фрагменти веселого дозвілля.