До уваги петрівчан та гостей селища!

Запрошуємо усіх 23 серпня 2018 року взяти участь у святкуванні Дня Державного Прапора та 27-ї річниці Незалежності України

9.00 - молебень у Свято-Покровській церкві «В ім’я процвітання України»;

9.45 - святкова хода «З Україною в серці» (від кафе «СМАК» до оновленої районної Дошки пошани);

10.00 - 11.30 - урочистості до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України «Під стягом України з думою про Україну, окрилені в праці крокуємо по життю», відкриття оновленої районної Дошки пошани (біля будівлі районної державної адміністрації та ра-йонної ради);

11.45 - 13.00 - концертна програма з нагоди відзначення 27-ої річниці Незалежності України «З Днем народження, моя Україно!»за участю кращих аматорських колективів Петрівського району (парк відпочинку селища Петрового);

12.00 - бій «без правил» з водяних пістолетів у різних вікових категоріях ( волейбольний майданчик в парку відпочинку);

12.30 - розіграш дитячої святкової лотереї з цінними подарунками (розповсюдження квитків з 11.00 до 12.00 аніматорами в парку відпочинку);

Під час святкування працюватимуть дитячі атракціони, фотозони, міми. Усі бажаючі матимуть змогу подивитись виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва, взяти участь у майстер-класах для дітей, конкурсі малюнків, естафетах, змаганнях з армреслінгу, дартсу.

2 етап

16.00 - 18.00 - розповсюдження квитків святкової лотереї для дорослих (на вході до парку відпочинку селища Петрового)

18.00 - привітання керівників районної державної адміністрації, районної ради та селищної ради, концертна програма за участю артистів РБК (парк відпочинку селища Петрового);

З 20.00 - розіграш лотереї для дорослих , концертна програма агентства «Арт-позитив» м. Кривого Рогу за участю шоу-балету «Сузір’я» і відомого ведучого та святкова дискотека з DJ та PJ підтримкою та спецефектами (парк відпочинку селища Петрового).

Протягом всього дня працюватиме виїзна торгівля.

І, звичайно ж, будемо вдячними учасникам та гостям свята, якщо ви прийдете у вишиванці чи в іншому стилізованому українському національному вбранні.

Організатори святкових заходів - Петрівська районна державна адміністрація, Петрівська районна рада та Петрівська селищна рада.

Оргкомітет