Свято буде урочистим і веселим

Уже традиційно початок серпня у нашій країні позначений заходами з підготовки до найголовніших державних свят - Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. І майже щороку в процес підготовки сценарію святкових урочистостей додаються нові, раніше не використовувані штрихи. Наприклад, цього року вперше серед учасників військового параду на Хрещатику в якості славних захисників єдності і непорушності кордонів нашої держави ми побачимо представниць прекрасної статі, які крокуватимуть в складі жіночого батальйону. А ще вперше в офіційній святковій церемонії військових учасників параду командири вітатимуть словами: «Слава Україні!», на що ті відповідатимуть: «Героям Слава!» Віднедавна, згідно з відповідним Указом Презедента України, саме таку форму привітання занесено до військового Статуту, тож тепер скандування «Слава Україні!- «Героям слава» ми чутимемо не лише від, зазвичай, патріотично налаштованих футбольних уболівальників, а й на різного роду урочистостях, де братимуть участь українські воїни.

Звичайно ж, до найголовніших державних свят готуються й у регіонах. Зокрема, цими днями в сесійній залі Петрівської районної ради відбулося засідання оргкомітету по проведенню в нашому районі свята Незалежності та Дня Державного Прапора під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Тетяни Панети та заступника голови районної ради Антоніни Іванової.

Було заслухано орієнтовний сценарій урочистостей, до якого, в ході подальшої підготовки, можливо, вноситимуться ще якісь незначні правки, уточнення та доповнення, здійснено індикативний аналіз рівня готовності різних служб, підрозділів та структур, які також братимуть безпосередню участь в урочистій церемонії.

Деякими деталями сценарію ми поділимося й з нашими читачами. Зокрема, цікавою і, безумовно, приємною для багатьох звісткою має стати те, що усі святкові заходи вирішено провести в четвер, 23 серпня. Таким чином, п’ятниця, 24 серпня, тобто-безпосередньо День Незалежності, разом з двома наступними вихідними днями, створить сприятливі умови для сімейного відпочинку, дозволить більше часу провести в родинному колі, з’їздити в гості до друзів чи родичів, або навіть просто переглянути військовий парад по телевізору, напевне, чимало знайдеться й тих, для кого це також стане цікавим елементом святкових урочистостей.

Безпосередньо ж святкування в Петровому буде розбито на два етапи, перший з яких розпочнеться у четвер, 23-го серпня, з 9-ї години ранку молебнем у Свято - Покровському храмі «В ім’я процвітання України» та традиційною ходою вишиванок « З Україною в серці».

А другий етап – з 18.00, коли спаде вже полуденна спека і святкування проходитиме в більш комфортних умовах, також складатиметься з двох частин- офіційно-урочистої та розважальної. Словом, для жителів Петрового та гостей селища організаторами приготовано чимало цікавинок. Втім,чого саме слід очікувати цього дня – можна побачити в оголошенні, яке розміщуємо нижче і сподіваємося, що свято виявиться досить вдалим, аби підняти настрій його учасникам і залишити по собі найкращі спогади.

Володимир Кіфенко

На знімках: оргкомітет святкових урочистостей за роботою.