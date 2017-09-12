Микола Платошин: «Маємо всі умови для розвитку»

Розповідаючи про стан справ в Іскрівській територіальній громаді, слід сказати, що її очільник Микола Борисович Платошин обіймає цю посаду беззмінно ще з 1991 року, тож досвіду йому не позичати. Варто згадати і про те, що не використовує посаду задля вирішення власних інтересів – не обзавівся ні бізнесом, ні землею, не перетворився у такого собі місцевого олігарха. Тому і довіряють йому односельці, вже вкотре обравши сільським головою.

Микола Борисович із задоволенням каже, що останнім часом працювати стало набагато легше, сільська рада отримала ресурси для розвитку за рахунок податків та зборів, які надходять до місцевого бюджету. А головним донором в плані грошових надходжень є ПрАТ «ЦГЗК», з яким налагоджені тісні партнерські стосунки.

Територія Іскрівської сільської ради має певні особливості, які можна використовувати з користю для громади. Це, перш за все, місцева Хресто-Воздвиженська церква, в якій зберігаються останки Миколи Іскрівського, що мають статус святих мощів. Микола Іскрівський канонізований, як священномученик, у 2001 році. Щороку 2 жовтня, в день його трагічної кончини (він загинув від рук червоних у 1919 році, заздалегідь передрікши свою смерть) до Іскрівки прибувають сотні паломників, аби вшанувати його пам’ять, вклонитися святим мощам. Втім, паломники бувають в Хресто-Воздвиженському храмі майже щодня. Вони завжди відвідують і джерело Миколи Іскрівського, вода якого вважається цілющою.

Є на території сільської ради й інші визначні місця, цікаві як для православних паломників, так і для людей, які цікавляться історією рідного краю. Це, зокрема, могила козака Сави Самодриги та джерело Параскеви П’ятниці, яке також вважається цілющим. Не можна не згадати і чудові краєвиди з мальовничими берегами Інгульця та степовими ландшафтами. Та й неподалік від Іскрівки, в Ганнівці, стоїть пам’ятник народному герою, отаману Степової дивізії Костянтину Пестушку, який також може бути цікавим об’єктом туристичного маршруту.

Тому М.Платошин має плани щодо облаштування туристичної інфраструктури як для християнських паломників, так і для прихильників зеленого туризму. Мріє, зокрема, відремонтувати приміщення колишнього гуртожитку, перетворивши його на готель чи гостинний двір. З цією метою в Іскрівці побували представники ряду громадських формувань з Кривого Рогу, які могли б стати спонсорами ремонту приміщення на умовах співфінансування.

Для того, щоб іскрівчани мали більше можливостей для відпочинку, в центрі села облаштована рекреаційна зона з альтанками, лавочками, мангалом, місцем для застілля, ігровими елементами для дітей. Вона постійно продовжує удосконалюватися, тож стане ще комфортнішою. Крім того, в єдиному комплексі з нею буде припаркова територія з пішохідною доріжкою, різноманітними насадженнями. Коли ці плани будуть втілені в життя, центр села стане красивим, комфортним і привабливим як для сільчан, так і для гостей.

Серед планів М.Платошина і подальший благоустрій джерела Миколи Іскрівського, аби на його території могла одночасно розміститися більша кількість паломників, з місткішим, ніж зараз, басейном, в якому паломники занурюються в цілющу воду. Крім того, неподалік від джерела знайдено велику кам’яну брилу. Є припущення, що вона за 3500 років до Різдва Христового слугувала племенам, які проживали на цій території, ритуальним каменем. Для того, щоб це визначити на науковому рівні, у відповідні інстанції подали заявку на проведення археологічних досліджень. Якщо це припущення підтвердиться, то в Іскрівці з”явиться ще один об’єкт, цікавий для туристів і любителів історії.

Якщо від історії та планів щодо розвитку туризму повернутися до сьогодення, то зроблено чимало щодо благоустрою села, багато планів чекають втілення в життя.

На території загальноосвітньої школи ведуться роботи щодо будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для міні-футболу. Роботи будуть завершені до 1 вересня поточного року. Поряд з майданчиком планують облаштувати роздягальню і приміщення для зберігання спортивного інвентаря. Можливо, тут знайдеться місце і для невеликої тренажерної зали. Поряд з цим об’єктом розміщується майданчик вуличних спортивних тренажерів.

Майданчик зі штучним покриттям будується за спільні кошти сільської ради, районного бюджету та ПрАТ «ЦГЗК» в рамках програми партнерства «Майбутнє – спільна справа». А раніше директор школи Валерій Янішин плідно співпрацював напряму з ПрАТ «ЦГЗК», беручи участь у міських конкурсах соціального партнерства. Так у 2015 році, завдяки цій співпраці, в школі були встановлені нові металопластикові вікна.

Якщо говорити про зроблене за попередній період, то варто згадати встановлення опалювальної системи в амбулаторії, ремонт ділянки вулиці Жовтневої (не слід плутати назву вулиці з жовтневим більшовицьким переворотом в сусідній державі, адже тут вона знаменує визволення села від німецьких окупантів, яке сталося в жовтні 1943 року), проведення 140 метрів водопроводу по вулиці Миру. Серед планів – підключення КТП по вул. Миру, Шевченка та провулку Шевченка, ремонт дорожнього покриття в районі мосту через Інгулець (на це передбачені кошти місцевого бюджету – 1 млн. грн..), завершення ремонту приміщення амбулаторії, капітальний ремонт водомережі насосної №1 (новий кошторис виготовляється).

Не можна не згадати і активістів громади та депутатів, які беруть активну участь в реалізації планів розвитку території. Це депутат районної ради Віктор Миколайович Ющенко, депутати сільської ради Тетяна Іванівна Галушка, Тетяна Дмитрівна Овдій, Валерій Миколайович Янішин, громадські активісти Віктор Георгійович Колб, Любов Іванівна Колб, Людмила Анатоліївна Скринник, Володимир Миколайович Шевченко, Василь Іванович Мельник, Юрій Едуардович Василенко. Суттєву допомогу сільській раді надають також керівники фермерських господарств Юлія Григорівна Тороп, Віталій Володимирович Галяц та Володимир Григорович Деркач.

Уже за кілька днів Микола Борисович відзначить свою ювілейну річницю від дня народження, яка свідчитиме, що він досяг пенсійного віку. Та його важко уявити пенсіонером, бо очі горять ентузіазмом і завзяттям, а в голові роїться багато планів. Тож варто сподіватися, що він ще матиме змогу втілити їх в життя.

Анатолій Рябоконь

На знімках: Христо-Воздвиженська церква; рака з мощами Миколи Іскрівського; могила Сави Самодриги; тут буде спортивний майданчик зі штучним покриттям; директор місцевої школи В.Янішин і М.Платошин на майданчику вуличних тренажерів; джерело Миколи Іскрівського; сімейство лебедів живе неподалік від джерела св.М.Іскрівського; такі зони відпочинку дуже зручні для того, щоб зібратися на природі в компанії друзів, колег чи рідних; кам”яна брила, що служила колись, можливо, місцем ритуальних обрядів; джерело Параскеви П”ятниці

Фото автора.