Ветеринари дбають про благополуччя людей

12 серпня - День працівників ветеринарної медицини

Діяльність працівників ветеринарної медицини не можна сприймати надто вузько, бо здоров’я тварин тісно пов’язане зі здоров’ям людей. Ця істина знайшла своє відображення в реформах, які відбулися в галузі. Нині вона називається Держпродспоживслужбою, функції якої значно розширені, охоплюють багато напрямків.

Професійне свято працівників галузі встановлено Указом Президента України від 1 листопада 2001 року, відзначається щорічно у другу неділю серпня і носить назву «День працівніків ветеринарної медицини». Воно встановлено задля вшанування вагомого внеску працівників галузі у забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.

З часу утворення служба кілька разів зазнавала реформування. На сьогоднішній день ветеринарна медицина знову знаходиться в стадії реструктуризації. В районі ліквідована лабораторія ветеринарної медицини. На теперішній день служба складається з Петрівського районного відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, до якого входить відділ безпечності харчових продуктів та відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та Петрівської районної державної лікарні ветеринарної медицини з трьома дільницями ветеринарної медицини і одним пунктом ветеринарної медицини. Служба не в повній мірі забезпечена фінансово, а також кадрами. В районній лікарні ветеринарної медицини працює 6 спеціалістів, відсутні фахівці на Іскрівській дільниці та пункті , не вистачає також працівників і в лікарні. Але, незважаючи на всі негаразди, працівники лікарні і дільниць забезпечують ста-більну епізоотичну ситуацію в районі щодо гострих інфе-кційних хвороб тварин. Цим займаються А. М.Тимошиць-ка , С. М.Кириченко , О. І.Півторацький, Т. Ю.Літовченко, О.Л.Больбот, Ю.П.Дудко. Вчасно проведено весняну диспансеризацію великої рогатої худоби, наразі стабільна ситуація зі сказом. За 7 місяців поточного року досліджено на туберкульоз 2500 голів, на лейкоз - 1316 голів, на бруцельоз – 1316 голів, щеплено проти сибірки 2533 голів, щеплено проти сказу 1772 собак і 1442 котів. Служба забезпечує стабільну епізоотичну та епідеміологічну ситуацію в районі та виконання щорічних протиепізоотичних заходів.

З нагоди професійного свята Петрівський районний відділ щиро вітає усіх спеціалістів ветеринарної медицини державних установ, спеціалістів господарств всіх форм власності, а також пенсіонерів – ветпрацівників.

У ваших руках складна і відповідальна справа. Приємно усвідомлювати, що люди, які працюють в галузі ветеринарної медицини, віддані своїй професії, для них робота – це і покликання, і вічний неспокій, і щоденна копітка праця.

Шановні колеги! Ви охороняєте територію району від занесення збудників інфекційних хвороб тварин, проводите профілактику, ведете державний нагляд за якістю та безпекою продукції тваринного і рослинного походження. Сподіваємось, що ви і надалі з високою відповідальністю та сумлінням виконуватимете поставлені перед вами завдання, дбатимете про нові професійні здобутки, а ваші зусилля винагороджуватимуться повагою і вдячністю краян.

Бажаємо щастя та міцного здоров’я, радості й благополуччя, добробуту та достатку вашим сім’ям.

З повагою Петрівський районний відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

На знімках: ветфельдшер Олена Больбот, начальник Пе трівського РВ ГУДПС в Кіровоградській області Сергій Кіяшко, начальник ветеринарної лікарні Асінія Тимошицька; Тетяна Бакун – діловод та Ніна Кошеленко – головний спеціаліст Петрівського РВ ГУДПС в Кіровоградській області.

Фото Анатолія РЯБОКОНЯ.