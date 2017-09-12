11 серпня – День фізкультурника!

З професійним святом щиро вітаємо учителів фізичної культури! Ви подаєте приклад здорового способу життя, сили духу, незламності та непохитності. Саме ви вчите наших дітей не здаватися та впевнено йти до своєї мети, хоч як би складно це не було. Завдяки вам діти знають, що в здоровому тілі – здоровий дух! Хочеться побажати міцного здоров’я, щоб ви ще багато років були енергійними, спортивними, активними. Щоб вашими спортивними вміннями захоплювалися, прагнули бути схожими та вчитися у вас. Удача нехай завжди буде на вашому боці, а разом з нею, звісно, й перемоги!

Нехай цей день вам зморщок не прибавить!

А ті, що були – радісно зітре!

Зміцнить здоров’я, від проблем позбавить!

І щастя вам надовго принесе!

Ви поруч із дітьми щоднини

Долали знань людських глибини!

Вели за руку через терни

До професійних до зірок!

Нехай вам Бог назад поверне

Те, що давали крок за крок!

Такими ж будьте молодими,

Як і сьогодні школярі!

В канікули летіть за ними,

Неначе в вирій журавлі!

За те, що так ви їх любили

Серед шкільних веселих стін!

Що розуму, манер навчили,

За це вам батьківський уклін!

Хай поруч буде з вами вдача молода

На довгії, щасливії літа!