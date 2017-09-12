17 маловідомих фактів про вогнепальну зброю

Вогнепальна зброя з’явилася практично відразу після винаходу пороху. Можна сказати, що поява пороху визначила подальший хід людської історії, оскільки саме завдяки зброї неодноразово змінювався кордон сучасного світу.

1.США – лідер за кількістю вогнепальної зброї

Сполучені Штати лідирують у світі за кількістю вогнепальної зброї на душу населення: в середньому на 100 осіб припадає 88 стволів. Далі йдуть Сербія (69,7), Ємен (54,8) і Швейцарія (45,7). США займає 28 місце в світі за кількістю вбивств (3,2 смертей на 100 000 чоловік за рік). Тим не менше, більшість з смертей із застосуванням зброї в США – самогубства.

2. Пістолети замість вітряків

Компанія Daisy Outdoor Products колись продавала вітряки. При цьому кожному покупцеві вручався невеликий сувенір – пневматичний пістолет. Згодом пневматика стала настільки популярною, що компанія закинула торгівлю вітряками і почала продавати пневматичні пістолети і рушниці.

3. Пістолет вбивці для музею

Вбивця президента Гарфілда вибирав пістолет по зовнішньому вигляду, щоб потім ця зброя добре виглядала в музеї.

4. Зброя для космонавтів

Російські космонавти беруть із собою зброю в космос, щоб захиститися від ведмедів в разі посадки в районі тайги.

5. Злочинці і жертви

Більше 90% злочинів, пов’язаних зі зброєю, здійснюються чоловіками, а більше 75% жертв – також чоловіки.

6. Ціна вбивства

З огляду на виїзди поліції, усунення аварій, лікарняні збори, судові витрати і консультації, ціна одного вбивства в США становить $441 000. У середньому, кожен день вбивають 32 чоловік. Нескладно порахувати, що за рік тільки США втрачають на цьому більше 14 мільйонів доларів.

7. Нунчаки небезпечніші від пістолета

В Арізоні носіння вогнепальної зброї є законним. При цьому заборонено носити з собою нунчаки.

8. Дія кулі

Хоча насправді шанс отримати вогнепальне поранення у звичайних обставинах мінімальний, поговоримо про те, що відчувають люди, коли в них потрапляє куля. У перші секунди більшість не відчуває взагалі нічого через шок, а потім непритомніє.

9. Зброя у кожній родині

У місті Кеннесо, штат Джорджія (США), кожна сім’я за законом зобов’язана мати зброю.

10. Найбільша діюча гармата

Нацисти вигадали найбільшу гармату в історії. Вона важила понад 1300 тонн і могла стріляти майже на 40 км.

11. Найнебезпечніші поранення

Вогнепальне поранення в лівий бік серця, як правило, викликає більшу кровотечу, ніж в правий бік. При пораненні в печінку – все навпаки. Кульове поранення без вихідного отвору набагато небезпечніше, ніж проникаюче, оскільки куля може рикошетити всередині тіла, пошкоджуючи внутрішні органи.

12. Пістолет на ключах

Тюремники носять на зв’язці ключів мініатюрний пістолет в якості останньої надії при самообороні.

13. Гвинтівкова куля

Гвинтівкова куля завдяки найвищій швидкості польоту володіє найбільшою вражаючою силою. Проте, більш повільні кулі з пістолетів, як правило, обертаються під час польоту і тому можуть спричинити великі травми при влучанні в людину.

14. Ефективність бронежилета

Бронежилет не рятує від больових відчуттів при влучанні кулі. Хоча куля і не досягне тіла, у людини буде відчуття, ніби її, як мінімум, брикнув кінь. Попри те, що показується в голлівудських фільмах, людина не падає відразу замертво.

15. Зброя проти зомбі

Виробник рушниць і дробовиків Mossberg випускає спеціальні рушниці проти зомбі.

16. Револьвер Кольт

Револьвер був вперше створений Самуелем Кольтом, коли йому було всього 16 років.

17. Постріли і смерть

Тільки 5% пострілів є смертельними.