Оксидування (вороніння) зброї в домашніх умовах

До мене часто звертаються мисливці за порадою, як можна відремонтувати чи привести до належного косметичного стану свою стареньку мисливську рушницю. Раніше, на сторінках «Трудової слави», я писав про догляд за дерев’яними частинами рушниці. Сьогодні буде йти мова про металеві деталі (колодку та стволи). Кожен мисливець знає, що металеві частини потрібно воронувати. Це робиться для того, щоб вберегти метал від оржавлення. В заводських умовах – це чорний, буває, часом, аж синюватий колір. На жаль, на рушницях останніх випусків вороніння досить неякісне. А розчин, який продається у мисливських магазинах дуже дорого коштує, до того ж вороніння після нього швидко витирається. Саме тому хочу дати невеличку пораду, як це можна зробити в домашніх умовах і з мінімальними витратами. Щоправда, колір вороніння буде не чорного, а сірого, мишиного відтінку. Але найголовніше – металеві деталі рушниці збережуться краще, ніж невороновані.

Отже, вам потрібно придбати ортофосфорну кислоту з оцинкуванням, її можна знайти в господарському магазині, розташованому біля базару. Посуд може бути скляним, пластмасовим, але не металевим. Особисто я використовував скляну трилітрову банку для колодки і пластмасову каналізаційну трубу, заглушену з одного боку, для стволів. Перед тим, як воронувати колодку, потрібно вийняти з неї всі пружини – як пластинчасті, так і виті. Чим тонша пружина, тим більший шанс, що після оксидування вона поламається. Особливо якщо вони досить зношені, просівші, з мікротріщинами чи вираженими порами. Витягуються абсолютно всі пружини. Розведіть кислоту в досить теплій воді. Приблизно на 5 літрів води – 700 гр кислоти. Обезжирте колодку ацетоном і занурте в розчин. Через 10-20 хв почнеться реакція, вона почне покриватися дрібними бульбашками. Час від часу слід рухати колодку, щоб бульбашок не було та розчин взаємодіяв із металом. Хвилин через 40-50 ваша колодка сірітиме. До речі, марка сталі на колодках може бути різною, тому й вороніння може мати певний відтінок. Весь процес потрібно проводити на вулиці, або у добре провітрюваному приміщенні. Я думаю, що за годину колодка набере рівномірно сірого кольору. Потім її потрібно вийняти з розчину та промити теплою водою. Коли ваша колодка стане абсолютно сухою, поставте назад все, що з неї вийняли, змастіть маслом саму поверхню (обезжирену), протріть оліфою та дайте просохнути. Те ж саме зробіть зі стволами. Якщо на стволах стоїть ежектор, то вийміть пружини і обезжирте сам метал. Налийте у пластмасову трубу, заглушену з одного боку, теплого розчину та занурте їх у нього. Тепер стосовно двостволок. Планки, якими спаяні стволи, повинні бути добре припаяні. Знаю, що рушниці будуть досить старими, тому, коли будете оксидувати стволи, не полінуйтеся частіше виймати їх і обдивлятися чи не відходить погано припаяна планка. З одностволками питань нема ніяких. До речі, раковини в стволах чи на стволах оцинкуються, тож не так сильно будуть вигоряти. Пропари біля бойків, на колодці, теж оцинкуються. Йдучи на полювання, не полінуйтесь змастити їх маслом. Думаю, що після такої операції, рушниця прослужить вам довше, тільки не забудьте про пружини. Вітаю вас із відкриттям полювання і бажаю всього найкращого!

Григорій Ліщенюк