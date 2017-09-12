Іскрівська сільська рада проводить конкурс

Відеооб'яви в Петрове
До уваги футбольних уболівальників!
У суботу, 11 серпня, на стадіоні «Інгулець» відбудеться гра четвертого туру чемпіонату України серед команд Першої ліги
Зустрічаються:
ФК «Інгулець» — ФК «Миколаїв»
Початок гри - о 19.00
Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості
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Оголошення
29 серпня 2018 року з 11-00 до 13-00 у приміщенні Петрівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Петрове, вул. Центральна, 21 (2-й поверх) керівництвом Головного територіального управління юстиції у Кірово-градській області, буде здійснюватися прийом громадян по загальних юридичних питаннях, а в приміщенні Петрівського районного відділу державної виконавчої служби, за адресою: вулю Центральна, 46 (1 поверх) буде здійснюватися прийом громадян з питань діяльності виконавчої служби.
Запис громадян за телефонами:
9-64-57 та 067-36-88-952
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Загублене пенсійне посвідчення - серія ААВ № 004908, видане Петрівським УСЗН від 06.03. 2013 р., на ім’я
Пермінова Андрія Сергійовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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