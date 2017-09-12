Як живеш, Баштине?

Свого часу в Баштиному діяло одне з найпотужніших в районі сільгосппідприємств, яке, крім вирощування зернових та олійних культур, розвивало і тваринницьку галузь. Баштинська олія славилася далеко за межами Петрівщини, а ще тут випікали дуже смачний хліб. Та й село було доволі велелюдним, в ньому проживало і працювало чимало молоді, яка проводила дозвілля в чудовому клубі.

Та чомусь сталося так, що все змінилося. Нині, щоб до- братися до села, слід набратися терпіння, аби проїхати чималим відрізком остаточно «вбитої» дороги, яка бачила ремонт хіба що, як кажуть, за «царя Панька». На центральних телеканалах часто можна побачити сюжети про дороги, на яких можна залишити і власну печінку, і останній гвинтик від автомобіля, тож сюжет про дорогу до Баштиного міг би їм скласти неабияку конкуренцію.

Центр села вражає контрастами – непролазні хащі з бур’янів з одного боку і впорядкована територія з іншого. Чисто і викошено біля магазину, приміщення складу ФОП «Галуган», місцевого ФАПу, ДНЗ «Вербиченька», узбіччя дороги біля впорядкованої і художньо прикрашеної автобусної зупинки. Все це справа рук Катерини Миколаївни Галуган і її дружної та роботящої родини – чоловіка Па-вла, сина, якого також звуть Павлом, доньки Альони, зятя Олександра. Крім родини Галуганів впорядковувати село та вирішувати різноманітні проблеми допомагає місцевий фермер Сергій Миколайович Добряк, депутати Червонокостянтинівської сільської ради Тетяна Григорівна Кухта та Галина Василівна Кравченко.

А навпроти господарства К.Галуган заростають бур’янами та молодою поростю дерев приміщення колишнього офісу СВК «Баштинське», сільського клубу. Занедбані і обшарпані пам’ятник воїну-визволителю та меморіальний комплекс зі стелою, які стоять поряд. А за кілька кроків від них з бур’янів та з-за дерев виглядає… Ленін. Що він тут робить, адже, на виконання відповідного закону, вже да-вно мав би змінити місце перебування?

Втім, не все так погано в Баштиному. В місцевому ФАПі кипить робота – будівельна бригада під керівництвом Ігоря Марченка займається капітальним ремонтом приміщення лікувального закладу. Завідуюча ФАПом Тетяна Лавріненко задоволена роботою ремонтників, каже, що працюють вони сумлінно і з високою якістю. Тож невдовзі ФАП буде, як нова копійка – з новою покрівлею (вона вже встановлена), санвузлом, затишними теплими приміщеннями, з лінолеумом на підлозі. Про ремонт дбають і керівники району Сергій Завалій та Тамара Сакара, і головний лікар комунального закладу «Петрівський центр медико-санітарної допомоги» Геннадій Кім, і сільський голова Наталія Канатенко, і Катерина Галуган, і названі вище депутати сільської ради Тетяна Кухта та Галина Кравченко. Запорукою того, що капітальний ремонт буде зроблений вчасно і якісно, є те, що будівельна бригада підпорядковується ОК «Будівельник» з Олександрії (голова - Анатолій Фомін). Ця підрядна організація добре відома в районі, адже вже не вперше виконує ремонтні роботи на різних об’єктах.

Т.Лавріненко розповіла, що обслуговує 330 жителів села, в тому числі 76 дітей віком до 14 років. ФАП, завдяки увазі Г.Кіма та старшої медичної сестри центру медико- санітарної допомоги Вікторії Пелептій, забезпечений необхідними для першої медичної допомоги ліками, вакцинами. Всі діти проходять вакцинацію згідно графіка. Разом з сільською радою знайшли додаткові резерви для закупівлі ліків. Робітники-ремонтники акуратно зняли з покрівлі старий шифер (40 листів), який був належним чином взятий на облік і реалізований. Виручили більше двох тисяч гривень, за які і придбали ліки.

В даний час триває ремонт і в ДНЗ «Вербиченька», який буде готовий прийняти дітей до початку нового навчального року.

Повертаючись до діяльності К.Галуган, можна сказати, що без неї не обходиться жодна справа в селі, не вирішується жодна проблема. Сільчани вважають її такою собі місцевою «матір’ю Терезою». Крім того, що виплачує достойну плату за оренду паїв (має їх у користуванні 85), заробітну плату працівникам, яких налічується 12, вчасно і в повному обсязі сплачує всі податки , надає допомогу сільській раді (на утримання ДНЗ, облаштування дитячого майданчика тощо), допомагає коштами тяжко хворим односельцям.

Тож недаремно Катерину Миколаївну вже вдруге обрали депутатом районної ради, причому, в цьому органі вона є однією з найактивніших і найдисциплінованіших. Побільше було б таких небайдужих людей!

Анатолій РЯБОКОНЬ

На знімках : Ленін: «Як ви тут, без мене?»; колишній офіс ПСП «Баштинське»; складське приміщення ФОП «Галуган»; ФАП ліками забезпечений; К.Галуган і Т.Лавріненко; Баштинський ФАП ремонтується.