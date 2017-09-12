Світлана Тилик: «Плани на майбутнє грандіозні і мені хочеться поділитися ними»

Говорячи про напрямки роботи, за якими сьогодні доводиться працювати органам місцевого самоврядування, навіть важко виділити якийсь домінантний. Справді ж бо, за що не візьмись – скрізь знаходяться об’єкти, що потребують прискіпливого уважного погляду, дбайливих і умілих рук. Враховуючи ж багаторічний занепад усього того, що становить невід’ємну складову інфраструктури житлово-комунального господарства, то роботи, як мовиться, – непочатий край.

І все ж, для Петрівського селищного голови Світлани Тилик є один із напрямків діяльності, якому вона приділяє особливу увагу: забезпечення належних умов для виховання та розвитку наймолодших жителів селища. Світлана Олександрівна переконана, що фізичне здоров’я є лише однією зі складових повноцінного розвитку дитини, а для того щоб кожен із маленьких громадян нашої країни ставав справді сучасною, гармонійно розвиненою особистістю, значних зусиль слід докладати і вирішенню проблеми естетичного виховання, формуванню учміння бачити, цінувати і оберігати ту красу, що знаходиться довкола нас. А це значить, що ту красу слід створити.

Коли представники компанії «Метінвест» – одного з головних партнерів Петрівської селищної ради в питанні вирішення проблем благоустрою в Петровому побували днями на території ДНЗ «Рудана», то відверто не приховували свого здивування і задоволення побаченим, зізнавшись, що такої краси, яка уже зроблена в цьому дитсадку, не бачили навіть в індустріально розвиненому Кривому Розі.

Справді, місця, призначені для прогулянок вихованців «Рудани», сьогодні нагадують мальовничі казкові галявинки, оснащені зручними павільйончиками, гірками, пісочницями. А окрім того, уже розпочато спорудження спортивного майданчика, який, за задумом селищного голови, має бути не лише ідеально пристосованим для різноманітних рухливих ігор малечі, а й повинен органічно «вписатися» в загальний дизайн території дитячого садка, де з вигадкою і любов’ю облаштували навіть такі «прозаїчні» і суто технічні об’єкти, як, наприклад, водостічний зливовий канал чи павільйон для сушіння постільної білизни. Не менш вигадливо і творчо в «Рудані» підходять і до облаштування приміщень, передусім – кімнат, де проводять більшу частину свого часу маленькі вихованці, тобто ігрові кімнати, спальні приміщення, кімнати для навчання. Під час проведення капітального ремонту цих приміщень використовуються лише найсучасніші, найякісніші матеріали. Але чи не найголовніше, вважає селищний голова, щоб їх дизайн також позитивно впливав на формування естетичного смаку дітвори, а відтак, у кожне окреме приміщення ретельно підбирають усі необхідні предмети побуту та матеріали, починаючи від штор на вікна чи світильників, і кінчаючи килимами та санте-хнікою. Значна увага приділяється і кольоровому дизайну, сумісності тих чи інших кольорів і відтінків.

Інший дошкільний заклад селища – ДНЗ «Сонечко» – за площею суттєво поступається «Рудані», та й вихованців «Сонечко» налічує майже ушестеро менше. Однак це зовсім не значить, що дітлахам із правобережжя селища (а саме вони становлять основний контингент цього закладу) приділяється менше уваги, аніж їх ровесникам із центральної частини Петрового. Зокрема, в «Сонечку» вже розпочаті роботи по осучасненню ландшафтного дизайну території, де ігрові майданчики також будуть обладнані зручними павільйонами, з’єднуватимуться між собою мережею доріжок, викладених із мозаїчної плитки, звичайно ж, будуть передбачені і місця, на яких можна буде побавитися в пісочниці, спуститися з гірки, або навіть просто покачатися на густій, зеленій травичці.

Втім, такою пильною увагою в селищі охоплені не лише «організовані» вихованці, тобто ті, хто відвідує дошкільні навчальні заклади. За останні два з половиною роки в Петровому з’явилося 13 дитячих майданчиків, розташованих у різних куточках селища. Тож тепер змістовно і з насолодою свій вільний час мають змогу провести і ті, хто, приміром, приїхав у гості до бабусі, та й вихованці дитсадка також залюбки відвідують такі об’єкти у вихідні дні разом із батьками чи й щодня, повернувшись уже додому з дитсадка.

Днями у нас знову з’явилася нагода поспілкуватися з селищним головою, обговорити ті позитивні зміни, що з’являються на наших очах, поговорити про проблеми, з якими жителі селища звертаються до селищної ради, та й узагалі, поцікавитися, чим живе сьогодні ця найбільша у нашому районі громада.

- Отже, Світлано Олександрівно, минуло трохи більше двох місяців від часу Вашого останнього інтерв’ю нашій газеті. Гадаємо, петрівчанам буде цікаво почути, так би мовити, з перших уст про Ваші досягнення за цей період, проблеми, з якими Ви зіткнулися.

- Про хороше завжди приємно говорити. Ви знаєте, навіть за такий зовсім невеликий проміжок часу, на мою думку, було зроблено уже немало. Тож, не знаю, з якого питання почати, адже всі їх вважаю важливими. Почну з ремонту покрівель будинків багатоповерхівок, оскільки наше життя, продуктивність праці, наш настрій залежить від побутових умов, в яких ми живемо. І коли протікає дах, то про який настрій можна говорити? На сьогоднішній день уже відремонтовані покрівлі у 3-му під’їзді 10-го будинку та у 3-му під’їзді 12-го будинку по вулиці Літвінова у смт Петровому. Загалом, чимало відремонтовано дахів багатоквартирних будинків у мікрорайонах, але проблема до кінця не вирішена, тому будемо продовжувати працювати над її розв’язанням. Також були відремонтовані козирки під’їздів у будинках 1, 4, 9: спочатку поверхня була прибрана від різноманітного сміття, порослі, яка росла там десятиліттями, а потім ґрунтовно просмолена та забетонована. На даний час приступаємо до ремонту покрівлі першого під’їзду 12-го будинку.

Дедалі зменшується кількість ще неосвітлених ділянок території нашої громади. Невпинно, крок за кроком, ми рухаємося до поставленої мети: зробити освітленими кожну вулицю, кожний куточок територіальної громади, щоб жителі могли і в нічний час безпечно ходити та їздити. Хочу повідомити, що з січня цього року освітленими стали вулиці сіл Новомануйлівка і Покровка, одразу кілька вулиць Петрового: Садова, Степова, Зустрічна, Вереснева, Медова, Філатова, частково освітлені вулиці Олексія Лисенка, Паркова та Злагоди.Ми докладемо максимум зусиль для повного освітлення всіх вулиць і провулків райцентру. Найближчим часом розпочнуться роботи по освітленню вулиць Дружби, Олексія Лисенка, Декабристів, Миру, закінчимо роботи по вулиці Злагоди. До кінця року плануємо освітлити вулиці Степняка-Кравчинського та Відродження.

Восени цього року плануємо провести реконструкцію водомережі біля 9-го будинку по вулиці Літвінова у смт Петровому. Це буде першим кроком до початку робіт з благоустрою території біля цього будинку і продовженням у наступному, 2019 році, того масштабного проекту, який почали втілювати у життя, здійснивши у 2016 році благоустрій 5-го будинку по вулиці Літвінова, у 2017 році – 6-го та 7-го будинків, у цьому році плануємо завершити роботи біля 8-го будинку, одного з найбіль важливих. Чому я говорю «важливих»? Тому що це буде не просто облагородження прибудинкової території. Сподіваємося, що кінцевий результат додасть позитиву у загальний мікроклімат жителів будинку. А ще надихають слова однієї з мешканок будинку 6 (біля якого вже проведені ремонтні роботи), яка сказала, що після проведеного благоустрою і дихати стало легше, і жити веселіше. Отже, найперше поміняли повністю каналізаційну мережу біля будинку, про що я розповідала у попередньому інтерв’ю. А надалі будуть проведені наступні роботи: укладення тротуарної плитки, встановлення дитячого ігрового майданчика, оформлення клумб, висадження дерев та квітів, так як це було зроблено біля 5-го, 6-го та 7-го будинків.

Автомобільні дороги селища. Питання, яке на часі не лише для Петрівської селищної ради, а й для всієї країни. Недавно почула в новинах, що 95% доріг країни не відповідають вимогам. Ми прекрасно бачимо якість наших доріг і працюємо над цією проблемою. Так було проведено поточний ремонт під’їзної дороги до комунальних закладів «Петрівська центральна районна лікарня» і «Петрівський центр медико-санітарної допомоги Петрівської районної ради» та під’їзної дороги до Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП України у Кіровоградській області. На цих ділянках дороги покладено асфальт, а по вулицях Святковій і Філатова для ремонту доріг був застосований метод так званої «задувки», ефективність якого полягає у поліпшенні якості дорожнього покриття при порівняно незначній затраті коштів та швидкості ремонту невеликих ділянок дороги, що покращує рух транспорту, робить його безпечнішим. Ще плануємо капітальний ремонт дороги по вулиці Літвінова. На даний час виготовлена проектна документація, проведений тендер щодо виконавців ремонту, але у переможців тендеру були виявлені недоліки у наданій документації, тому вони не змогли стати виконавцями проекту. І ми знову були змушені оголосили тендер. Згідно з чинним законодавством, без дотримання цієї процедури не можемо рухатися вперед. Знаю, що хороший господар ремонтує дороги не тоді, коли вже осінні дощі поливають землю, а в суху погоду. Але для проведення повторного тендеру потрібно близько місяця. Тому доведеться чекати.

Я неодноразово вже наголошувала на найголовнішому об’єкті селищної ради – водоочисній станції, цій водоносній артерії селища, якій ми приділяємо постійну увагу. Проведена значна кількість робіт по заміні або ремонту застарілого обладнання, по ремонту самого приміщення станції, чистці каналізаційно-насосних станцій. Недавно на каналізаційно-насосній станції другого підйому був встановлений трансформатор і підключений до лінії електропередач. У разі відключення електроенергії, він забезпечить безперебійність роботи станції, що, у свою чергу, попередить екологічну катастрофу.

– Останнім часом є багато об’єктів, які зазнали реконструкції, капітального чи поточного ремонту. Серед них дошкільні навчальні заклади «Рудана» та «Сонечко».

Я готова працювати, не покладаючи рук, щоб діти нашої громади з дитинства мали всі умови для гармонійного розвитку, росли здоровими, людяними, розумними, загартованими та фізично розвиненими. Діти, онуки – наша радість, це такі собі позитивчики, які додають нам усім сил і бажання творити хороші справи. Що конкретно зроблено для них? Розпочну з того, що у цьому році на вулицях Шевченка, Миру, Парковій встановлено дитячі ігрові майданчики на радість дітям та їх батькам. Придбано обладнання для встановлення дитячих майданчиків по вулицях Шевченка, Злагоди та Центральній (для найменших мешканців будинків 30, 32 і 35). Ніби і немало їх поставлено на території селища, але від батьків знову надходять прохання про створення нових ігрових місць для дітей, де вони могли б цікаво проводити дозвілля. Також буде встановлено дитячий ігровий майданчик біля 8-го будинку по вулиці Літвінова. Хочу кілька слів сказати про майданчик по вулиці Парковій, який з’явився на місці смітника і зараз вирізняється своєю оригінальністю. Зайшовши на нього, ніби поринаєш у казковий світ: тут і хатинка на курячих ніжках, у яку можна зайти і зробити фото напам’ять, і підвішена на міцних ланцюгах скриня, і чарівна ступа Баби Яги, і камінь, який підказує, якою дорогою треба йти по життю, та інші елементи казок. До речі, вдячні батьки з власної ініціативи допомагали виконувати деякі роботи під час облаштування майданчика, за що хочу сказати їм щире спасибі. А щоб бажаючим зручніше було відвідувати ігровий майданчик, прокладена пішохідна доріжка, яка починається від перехрестя вулиць Каштанової і Паркової і веде до ігрового майданчика.

У дитячому садочку «Рудана» повністю закінчені роботи по реконструції шести дитячих ігрових майданчиків, а вього їх встановлено одинадцять. Як ви вже знаєте, у дитсадку була відкрита додаткова група «Веселка» для дітей старшого дошкільного віку. Цікаво і змістовно живуть у ній вихованці. І батьки задоволені тим, що покращилися умови для розвитку їх дітей. А зараз розпочато ремонтні роботи у групі «Дзвіночок» для дітей молодшого дошкільного віку: зробили демонтаж старого обладнання, стіни утеплили, повністю замінили систему опалення, провели бетонування підлоги для подальшого покриття її лінолеумом, а стіни підготували до поклейки шпалер. Повністю замінено систему опалення у групі «Зайчата». Зеленіє, квітне, повниться сміхом малят дитячий садочок «Рудана», і серце радіє, коли дивишся на все це. Звичайно, ще багато треба зробити, і ми не зупиняємося на досягнутому. Зараз розпочалися роботи по встановленню спортивного майданчика на території дитячого садка за рахунок благодійних коштів, виділених ПрАТ «ЦГЗК». Взагалі, Петрівська селищна рада, депутатський корпус та виконавчий комітет селищної ради стараються створити такі умови для відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, щоб батьки вкладали мінімальні кошти у перебування малят у дитсадках.

Не залишився поза нашою увагою і дитячий садочок «Сонечко». Досить давно не було капітального ремонту ні в приміщенні, ні на території дитсадка, тому зараз наші сили спрямовані на те, щоб і в ДНЗ «Сонечко» благоустроїти територію, озеленити її, посадити дерева, посіяти квіти. На сьогоднішній день тут встановлено два павільйони, знято старе асфальтне покриття, розпочалися роботи по благоустрою території дитсадка: встановлення ігрового майданчика, освітлення території та інше.

Для зручності руху молодших школярів філії «Петрівська загальноосвітня школа I ступеня комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія», їх батьків, учителів та і взагалі мешканців селища, зроблена реконструкція пішохідної доріжки від магазину «Оптовичок» до початкової школи. Для людей з обмеженими фізичними можливостями прокладений пандус. На сьогоднішній день роботи на об’єкті продовжуються. Ближчим часом буде облаштована опорна стіна зі сторони гімназії, прокладено водовідливи. Більша частина робіт вже виконана, і приємно від того, що ще один куточок нашого селища стає затишним і естетично оформленим.

На вулицях Злагоди, Миру, Інгулецькій та Парковій відремонтовані переїзди через водопропускні труби з облаштуванням бетонними та металевими бар’єрними огорожами для безпечного руху пішоходів.

Все, що робиться у селищній раді - для людей. Але, вибачте мене, люди є різні, є такі, що байдужі до всіх тих перетворень, які ми здійснюємо. Тому доводиться ставити відеокамери, які, до речі, допомагають у роботі й працівникам Петрівського відділення поліції, наприклад, встановити істину під час аварійної ситуації на дорогах селища. Останнім часом придбано і встановлено шість відеокамер. Всього ж їх встановлено на території селища уже 43.

- Кілька слів про проведені Петрівською селищною радою свята: до Міжнародного дня захисту дітей, до Дня молоді, які цього року, як кажуть, пройшли «на ура».

- Звичайно, за повсякденними клопотами ми намагаємося не забувати і про людську духовність, про відпочинок та дозвілля, намагаємося охопити всі сторони людського життя. Вже стають традиційними проведення масових заходів для мешканців територіальної громади. Так для наших найменшого і молодого поколінь у селищі Петрове відбулися розважальні заходи: Міжнародний день захисту дітей і День молоді. Знаєте, я завжди хвилююся, коли проходять ось такі масштабні для селища свята. І хочеться, щоб кожне наступне було кращим за попереднє. Отже, День захисту дітей. Свято тільки почалося, а до атракціонів вже вишикувалися черги дітлахів. Море сонця, привітні посмішки, безкоштовні морозиво, солодка вата, попкорн, атракціони на будь-який смак, аніматори. А ще цікава концертна програма, якою порадували нас вихованці Палацу культури «Центральний» ТОВ «Соціальні ініціативи Криворіжжя» та неперевершена ведуча, яка своєю комунікабельністю, артистичністю зробила свято ще більш яскравим. До речі, на свято були запрошені діти Водянської сільської ради, яких привезли на свято шкільними автобусами і відвезли по його закінченню додому. Вони мали змогу повеселитися так само, як і юні петрівчани.

Діти – це наша радість, наше щастя, заради них ми живемо, працюємо, мріємо. У них повинно бути щасливе дитинство, яке запам’ятається на все життя, вони повинні бути оточені любов’ю, добротою та красою.

Приємно, коли свято вдається на славу, коли чуєш від людей слова щирої подяки, то розумієш, що не шкода потрачених сил і нервів. Чому я так говорю? Тому, що ще свіже у пам’яті цьогорічне святкування Дня молоді, коли всім, хто був причетний до організації та проведення свята, довелося добряче понервувати через негоду: дощ, сильний вітер, перебої з електроенергією. Але не дивлячись на природні катаклізми, свято вдалося: кругом були задоволені та усміхнені обличчя, святкова атмосфера. А присутні були, як кажуть у народі, «від малого до старого», бо молоді душею не тільки у двадцять чи тридцять років, а й у шістдесят чи сімдесят. Звичайно, кульмінаційним моментом свята стала так звана «пінна вечірка», яка прийшлася молоді до душі ще минулого року. Крім цього, присутні були в захопленні від виступів талановитої молоді селища Юлії Білої, Дмитра Суліми, Катерини Карабилової, юних артистів- вихованців Палацу культури «Центральний» ТОВ «Соціальні ініціативи Криворіжжя» та проведеної лотереї.

Декілька слів хочу сказати про наші заклади культури. Нещодавно були замінено вікна у сільському Будинку культури та сільському клубі. Культмасова робота у цих закладах пожвавилася. Так у травні у сільському клубі (4-й десяток) відбулося святкування Дня матері, на якому вшановували жінок-матерів, зокрема багатодітних матерів, тих матерів, чиї сини є учасниками бойових дій, нагородивши їх подарунками, вітали хорошими теплими словами, пригощали смачною кашею. У цей же день тут відкрили ще один ігровий майданчик для дітей.

Почалися літні канікули для учнів, але ж не всі діти мають змогу поїхати відпочивати на море, тому негайно були прийняті всі міри для облагородження пляжу: водолази Кіровоградської обласної рятувально-водолазної служби здійснили обстеження підводної частини дна акваторії річки Інгулець з метою виявлення небезпечних для життя людей предметів, було проведено благоустрій території, завезено пісок, створено рятувальний пост. І з початку червня наші діти та й дорослі мали змогу купатися та загоряти на петрівському пляжі.

Майже кожного дня до мене на прийом приходять мешканці нашої громади із проханням допомогти вирішити матеріальні проблеми, з якими вони зіткнулися. І я ніколи і нікому не відмовила, завжди намагалася зрозуміти, поспівчувати, підтримати і морально, і матеріально. З січня по серпень 2018 року Петрівською селищною радою було надано грошової допомоги 98 особам на суму двісті три тисячі дев’яносто гривень. Допомога надавалася на вирішення соціально-побутових питань, переважно, на лікування мешканців територіальної громади. До лікарів звертаються, переважно, люди літнього віку. А ви знаєте, яку мізерну пенсію вони отримують і які зараз дорогі ліки!? Якщо людина підлікується, то часто вона потім не має змоги купити найнеобхідніше. Тому стараємося підтримувати жителів і добрим словом, і матеріально.

- Світлано Олександрівно, минуло лише два з половиною місяці, а робіт, дійсно,виконано дуже багато. Хочеться почути про Ваші плани на найближче майбутнє.

Плани на майбутнє не менш масштабні, дай, Боже, сил і здоров’я, щоб виконати задумане. Час біжить дуже швидко, минула вже більша частина літа. Тому цінуємо кожну годину, кожну хвилинку, і самі поспішаємо, і підганяємо наших підрядників.

Плануємо створити дві алеї по вулиці Центральній: одну за центральною районною лікарнею, другу – за мостом, у напрямку до повороту на вулицю Чумацьку, уже замовлено та виготовлено проект. Також у наших планах прокласти одну пішохідну доріжку – від пам’ятника загиблим воїнам по вулиці Святковій – до перехрестя вулиць Святкової і Каштанової, другу – від 35-го будинку по вулиці Центральній – до 5-го будинку по вулиці Літвінова. А ще хочемо зробити центральну алею від перехрестя вулиць Центральної і Святкової до районного Будинку культури, побудувати опорну стіну вздовж цієї алеї. Щоправда усе це цього року можемо й не встигнути, тож щось доведеться відтермінувати до весни.

Безумовно, закінчимо розпочаті роботи по благоустрою дитячого садочка «Сонечко», встановимо спортивний майданчик у дитсадку «Рудана», а вихованці групи «Дзвіночок» цього ж дошкільного закладу зможуть відвідувати оновлену та затишну свою другу домівку. Завершимо бу-дівництво опорної стіни біля тротуарної доріжки від магазину «Оптовичок» до початкової школи. Буде проводитися постійне підсипання щебенем вулиць селища. Не можу не згадати, що постійно, кожного дня проводяться роботи по благоустрою території селищної ради: косіння бур’янів, вирубування чагарників, сухостійних та аварійних дерев. Наведенням порядку у селищі постійно займаються робітники бригади з благоустрою комунального підприємства «Петрівський водоканал». Вони підтримують у належному стані вже посаджені дерева, квіти, газони.

Крім того, що я вже згадувала про наші плани щодо освітлення вулиць селища Петрового, про ремонт дороги по вулиці Літвінова.

Сподіваємося, уже в цьому році розпочати і роботи по будівництву пішохідного мосту. Для цього маємо дочекатися надходження коштів від однієї з політичних структур, що обіцяли нам вагому матеріальну підтримку для здійснення цього проекту. То ж з надією чекаємо.

- Дякуємо, Світлано Олександрівно, за спілкування. Хочемо побажати Вам і Вашим однодумцям успіхів у здійсненні всього задуманого, сил і наснаги для виконання всіх проектів, планів, всього задуманого.

Я також вдячна вам за побажання. Але, користуючись нагодою, хочу звернутися до керівників організацій, установ, які виконують роботи по благоустрою будинків, прибудинкової території у межах Петрівської селищної ради з таким проханням: при плануванні робіт не забувайте радитися та узгоджувати свої дії із селищною радою, щоб не траплялося таких ситуацій, як, наприклад, коли комунальне підприємство розпочало роботи по благоустрою 39-го будинку по вулиці Центральній, не з”ясувавши навіть, що селищна рада вже замовила проект по благоустрою цього ж, 39-го, будинку та 21-го і 22-го будинків по вулиці Святковій. Звичайно ж, подібні роботи, як, власне, і всі інші роботи, що здійснюються на території, підпорядкованій селищній раді, потрібно узгоджувати з нами.

Я дуже вдячна Вам і всім мешканцям громади, від яких чую слова вдячності на адресу колективу селищної ради, депутатів, виконавчого комітету, на свою адресу. Ви знаєте, життя постійно підкидає якісь проблеми, про які зараз, навіть, і мова не ведеться. І тому хороші слова від людей підбадьорюють як ніщо інше, додають сил і бажання продовжувати працювати.

Спілкувався Володимир Кіфенко

На знімках: Світлана Тилик, Володимир Руденко та бухгалтер ДНЗ «Сонечко» Діана Попович обговорюють подальші кроки з реалізації проекту благоустрою території; методична робота в «Рудані» завжди ведеться на високому рівні; завідувач ДНЗ «Рудана» Тамара Олійник сподівається, що спортивний майданчик, який споруджується за кошти ПрАТ «ЦГЗК», уже у вересні зможе прийняти юних спортсменів; тривають ремонтні роботи внутрішніх приміщень «Рудани» - невдовзі група «Дзвіночок» радуватиме сучасним і веселим дизайном; навіть такі «прозаічні» речі, як павільйон для сушки постільної білизни можна обладнати весело і зі смаком; місця для рухливих ігор малечі радують око і спонукають до творчої фантазії; будиночок «на курячих ніжках» виконаний в єдиному «казковому» стилі, є одним з елементів дитячого майданчика по вулиці Парковій; виявляється, що й звичайнісінька сміттєва урна може стати справжнісінькою окрасою вулиці, якщо вона виконана з любов”ю і фантазією; «Не знаю, як ще можна вплинути на менталітет наших громадян, - бідкається Світлана Тилик, - адже ось один з яскравих прикладів його «своєрідності»: спеціально, враховуючи збільшення одиниць автотранспорту у мешканців 12 - го будинку, що по вулиці Літвінова, розширили місце під автостоянку (це, до речі, добре видно на фото), однак все одно знаходяться цікаві люди, як в даному разі власник білого «бусика», яким обов”язково потрібно заїхати на бордюр, незважаючи на те, чи там тротуар, чи клумба».