До уваги жителів Петрівщини! (передусім — старших поколінь)

Випуск: № 32 (10049) Четвер, 2 серпня 2018 року

До редакції за допомогою та сприянням звернувся представник ГО «Невідомий солдат» Ренат Бондаренко. Він зазначив, що 21 липня 2018 року, під час спільного польового виїзду ГО «Невідомий солдат» і ГО «Союз пошукових загонів України» , були знайдені останки двох бійців РСЧА, загиблих у 1941 році. Один з них - молодший політрук Дробот Антон Петрович. Згідно з документами з ОБД «Меморіал», до війни проживав за адресою - Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Секлетинівка. Його батько - Дробиш (Дробот) П.А. (Можливі помилки в документі) проживав за адресою Дніпропетровська обл., П’ятихатський район, рудник Жовта Річка (зараз Жовті Води), вул. Партизанська. Можливо, ще залишилися родичі солдата. У документах він значиться, як зниклий безвісти, тобто його родичі не знають про те, де він загинув. Відповідно до архівних документів, батько шукав його після війни. Також у вкладиші смертного медальйона видно ПІБ родича бійця, який проживав в Секлетинівці, - Дробот Г. (або Т.) І. Можливо, це дружина солдата.

Якщо у вас є якась інформація про місцезнаходження родичів загиблого, або хоч якісь відомості про їх, долю цієї родини,просимо звернутися до редакції газети «Трудова слава» або до ради ветеранів Петрівського району.

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