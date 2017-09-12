До уваги жителів Петрівщини! (передусім — старших поколінь)

До редакції за допомогою та сприянням звернувся представник ГО «Невідомий солдат» Ренат Бондаренко. Він зазначив, що 21 липня 2018 року, під час спільного польового виїзду ГО «Невідомий солдат» і ГО «Союз пошукових загонів України» , були знайдені останки двох бійців РСЧА, загиблих у 1941 році. Один з них - молодший політрук Дробот Антон Петрович. Згідно з документами з ОБД «Меморіал», до війни проживав за адресою - Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Секлетинівка. Його батько - Дробиш (Дробот) П.А. (Можливі помилки в документі) проживав за адресою Дніпропетровська обл., П’ятихатський район, рудник Жовта Річка (зараз Жовті Води), вул. Партизанська. Можливо, ще залишилися родичі солдата. У документах він значиться, як зниклий безвісти, тобто його родичі не знають про те, де він загинув. Відповідно до архівних документів, батько шукав його після війни. Також у вкладиші смертного медальйона видно ПІБ родича бійця, який проживав в Секлетинівці, - Дробот Г. (або Т.) І. Можливо, це дружина солдата.

Якщо у вас є якась інформація про місцезнаходження родичів загиблого, або хоч якісь відомості про їх, долю цієї родини,просимо звернутися до редакції газети «Трудова слава» або до ради ветеранів Петрівського району.