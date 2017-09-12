Як запікати страви у фользі Маленькі хитрощі, про які потрібно знати

Відколи фольга стала одним із найпоширеніших кухонних «аксесуарів», кулінари запікають у ній все, що тільки можна: рибу, птицю, овочі, м’ясо. Завдяки цій помічниці, ви зможете урізноманітнити не тільки домашню вечерю, а й пікнік, поїздку на дачу, риболовлю чи полювання.Фольга не окислюється, вона легка, компактна, захищає продукти від псування (має термостійку властивість), перешкоджає поширенню запаху, зберігає вітаміни. А ще це ідеальна посудина, яку не потрібно мити. Загалом, самі лише плюси у цієї кухонної помічниці! Отже, їжа, приготована у цій сріблястій «упаковці», буде смачною і соковитою, якщо знати кілька нескладних хитрощів.

Що небажано загортати у фольгу

У фольги є ціла низка переваг: вона стійка до впливу харчових продуктів, не змінює їх смак і запах, не пропускає воду, жири, гази, мікроорганізми і ультрафіолетове випромінювання. Єдиний випадок, коли фольга може втратити свої цінні якості — взаємодія з кислотами. Тому продукти і страви з кислим смаком довгий час тримати у фользі не рекомендується.

Коли не слід використовувати фольгу

Попри усі переваги фольги, все ж є один нюанс, про який забувати не слід. Її не можна використовувати в мікрохвильовці. Вона відбиватиме мікрохвилі, і виріб все одно залишиться сирим. А, якщо фольга буде знаходитися ближче, ніж в 2-х сантиметрах від стінок мікрохвильової печі, ви ризикуєте появою іскор.

Товщина має значення

Коли купуєте фольгу, зверніть увагу на її товщину. Матеріал товщиною 9 мкм підходить для зберігання різних продуктів. Товщина 11 мкм використовується для приготування страв у духовці, ця фольга досить щільна. Найтовстіша фольга — 14 мкм — потрібна для запікання на грилі та для тих випадків, коли продукт повинен простояти в духовці досить довгий час.

Що і як запікати

Для запікання намагайтеся брати м’ясо без кісток. В іншому разі потрібно стежити за тим, аби кісточки не порвали фольгу. Річкову рибу можна не розбирати. Овочі для запікання у фользі бажано обирати однакового розміру, щоб вони приготувалися одночасно.

Якою стороною: матовою чи блискучою

Досить часто у господинь виникає питання про те, якою стороною класти фольгу на деко. Варто якомога деталь-ніше розібратися в цьому. Сама по собі структура тонкого алюмінієвого листа для випікання має дві сторони: блискучу і матову. Від того, якою стороною класти фольгу на деко, залежить результат приготованого продукту. Блискуча сторона використовуваного покриття набагато краще відбиває одержуване тепло і не прилипає до страви. Саме тому загортати продукти слід так, щоб матова сторона була ззовні, а блискуча контактувала з їжею.

Загортання

Щоб загорнути шматок м’яса чи риби у фольгу герметично, зробіть так: складіть лист фольги вдвічі, викладіть страву на одну половину листа, зверху без натягу вільно накрийте другою половиною, загорніть краї по довгій стороні — вийде герметичний шов, зробіть ще два таких шви по боках. У вас вийде пакет, який потрібно акуратно притиснути навколо продукту, розташованого в ньому.

При нагріванні пакет буде розправлятися, фольга надується, але при цьому герметичність не повинна порушитися. Запікаючи м’ясо або рибу, намагайтеся, щоб фольга щільно прилягала до поверхні продукту при упакуванні. При запіканні овочів, навпаки, залишайте трішки повітря — таким чином, овочі добре пропаряться, але не засмажаться.

Порядок укладання інгредієнтів

Для того, щоб м’ясо краще пропеклось і було насиченим ароматами спецій і овочів, зробіть на його поверхні надрізи ножем. Кладіть на дно фольги спочатку овочі, а зверху – м’ясо, натерте спеціями. Так головна страва не пригорить і максимально насититься паром та ароматом овочів.

Готуємо в «лінивому» режимі

Оскільки фольга не дає випаруватися волозі, значить, допустити пересушування або пригорання продукту майже неможливо. Оптимальна температура в духовці для приготування м’яса у фользі — 170 °С, птиці — 160 °С, риби — 145 °С. При запіканні на відкритому вогні, дочекайтесь, поки вугілля трішки охолоне – так ви зможете запекти у фользі страву, не переживаючи, що вона пригорить.

Як зробити рум’яну скоринку?

Щоб на м’ясі вийшла рум’яна скориночка, розгорніть фольгу, коли страва майже готова і запікайте ще 5-10 хвилин. Не забувайте, що при порушенні герметичності фольги, назовні вийде гарячий пар, тому дійте максимально обережно!

Як дізнатися, що страва готова?

М’ясо готове, якщо шви в фользі потемніють і з’явиться характерний аромат смачної страви. Картоплю можна перевірити гострим ножем чи дерев’яною паличкою, при цьому прокол не впливатиме на швидкість приготування. Птиця, риба і бринза вважаються готовими, коли фольга надувається.