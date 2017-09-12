Космічна спокуса

Жила на планеті Квіточко-Манія дівчинка, яку звали Полуничка. Вона була доброю, красивою, дружелюбною та працьовитою, але дуже любила солодощі. Настав момент і Полуничка почала їсти полунички, а потім ставала злою, з кожною полуничкою злішала. Коли вона поїла усі полунички на своїй планеті, то почала стрибати на всі планети Всесвіту. Добре, що у нашої Полунички була подружка, її звали Мальва. Вона була дуже доброю і вирішила врятувати нашу ненажеру. Мальва звернулася за допомогою до чарівника. Попросила його зробити зілля, але чарівник сказав, що Полуничка уже дуже багато з’їла полуничок і просто зілля не допоможе. Вона повинна буде припинити їсти полунички. Мальва подякувала, узяла зілля у чарівника та пішла шукати Полуничку. Коли Мальва знайшла подружку, то відбулася така розмова:

- Ой, що з тобою сталося?

- Оце я переїла полуничок, а тепер стало волосся червоного ко-льору, болить живіт і голова крутиться.

- Не переживай, подруго, я тобі допоможу, – співчутливо пролунали слова з уст Мальви.

- Добре, дякую тобі! – радісно відповіла Полуничка.

- Ось випий зілля, але воно подіє тільки тоді, коли ти припиниш їсти полунички!

- Ой, дякую тобі за турботу, подруго. Дуже складно буде мені припинити їсти полунички, але я спробую.

Не минуло й кількох днів, а Полуничка змінюється і зовні, і внутрішньо. Тепер вона зрозуміла, що занадто, то нездорово!

Анна Бакун