Космічний футбол

- Доброго дня, цей матч буду коментувати я – Наталія Щербак. Ось він – цей довгоочікуваний момент, котрого ми, земляни, всі довго чекали. На нашу планету прилетіли футболісти з Венери і Марса. Збірна Венери «Венрі» проти збірної Марса «Марос» – це фінал чемпіонату Всесвіту з футболу. Отже, познайомимось із нашими космічними командами, представляти планети будуть 7 гравців – найщасливіше число за законами Всесвіту. А тепер знайомимось! Збірна Венери одягнена у яскраво-жовтий костюм: 1 номер — Ваар Втекел, номер 2 – Ворін Ватей, номер 3 – Вокл Вейті, номер 4 – Вобі Версі, номер 5 – Вірк Війт, номер 6 – Варк Вом, номер 7 воротар – Вілд Вілар – він і капітан команди. Збірна Марсу одягнена у яскраво-червоний колір: номер 1 – Мікер Масіл, номер 2 – Меро Муск, номер 3 – Мето Малос, номер 4 – Мерар Міке, номер 5 – Маві Млон, номер 6 – Мернан Мор, 7 номер воротар і капітан команди – Медро Могес. Ось такий склад команд.

Ви звернули увагу, що прізвища й імена гравців починаються з тієї букви, що і назва планети! Тепер точно не заплутаємось, як було на матчі з Сатурном і Юпітером.Матч почався. Пас, ще пас! М’яч на фланзі. Навіс і удар головою! Вище воріт. М’яч у футболістів команди «Венрі». Вони роблять пас на своїй половині поля. Прорив по флангу. Навіс. Удар не вдався – м’яч перехоплений. Втрата в центрі. Може бути контратака. Ні, «Венрі» дають пас на половині поля противника. Удар з далекої дистанції. М’яч знаходиться у команди «Марос». Перший тайм нас не радує своїми голами. Подивимось, що буде у другому таймі. Як же будуть боротися за перше місце у Всесвіті наші космічні гості. Другий тайм почався. М’яч у Венерівців. Пас. Удар з далекої відстані. Мимо ворот. У Маросів заміна. Замість Мето Малос на поле виходить Мрес Места. Уже минула космічна година матчу, а голу немає. М’яч у Маросів. Прорив по флангу. Навіс прямо на ногу Мерар Міке. Гол! Напевно, це фінальний рахунок. Арбітр додає 3 космічні хвилини. Маві Млон виходить один на один із Вокл Вейті, робить підкат ззаду. Арбітр призначає пенальті, а Маві Млон отримує червону карточку. Пенальті буде бити Вобі Версі. Удар. Гол! Фінальний свисток, і все... Рахунок 1:1. Була запекла боротьба між командами Марсу і Венери – програвших немає, всі переможці! Чекаємо наступних космічних матчів!

До наступної зустрічі, телеглядачі!

Наталія Щербак