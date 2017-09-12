Це просто Космос!

Людина завжди прагне пізнати незвідане. Космос — такий близький і, водночас, далекий завжди вабив людей. Що там на зірках? Наскільки вони далеко? Мабуть, саме тому так багато науково-фантастичних творів присвячено відкриттю таємниць Космосу, і так багато вчених та інженерів присвятили свої роботи пізнанню космічного безмежжя. І не одразу люди зрозуміли: Космос не можна підкорити, його можна тільки намагатися якомога глибше пізнати та використовувати ці знання на благо всім людям Землі.

Можливо, нформація про космос ,отримана в рамках шкільної програми, нам видавалася не такою цікавою тільки тому, що так її подавали. Насправді Всесвіт- це суцільні цікавинки.

1. Юпітер може вмістити в себе тисячу планет розміром з нашу планету Землю, але при цьому Сонце значно більше за цього гіганта, хоча, якщо порівнювати наше головне світило з іншими зірками у Всесвіті- то воно виявиться неймовірно крихітним. Наприклад, зірка Великий Пес більша за Сонце в півтори тисячі разів.

2. Одна доба на Венері триває 224,7 «земних» днів, тобто понад 7 місяців. Венера- це також єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки.

3. Ви не змогли б пройтися по Юпітеру, Сатурну, Урану або Нептуну, тому що у них немає твердої поверхні.

4. Найвища гора, відома людині, розташована на астероїді Веста. Вона заввишки 22 км у висоту. Астероїд Веста- друге за масоою тіло в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера.

5. На планеті НD 189733b постійно йде скляний дощ.

6. Космічний простір не може мати ні центру, ні краю, адже відповідно до теорії відносності Енштейна, гравітація згинає весь простір в нескінченну криву.

7. Всесвіту, ймовірно, близько 15 млрд років, але оцінки вчених коливаються

8. 98% маси всіх об’єктів Сонячної системи становить маса Сонця.

9. Тривалість повного місячного затемнення становить 104 хвилини, натомість повне сонячне затемнення триває не більше ніж 7,5 хвилин.

10. У сузір’ї Орла дослідники виявили газову хмару. Як вважають астрономи, у ній є досить алкоголю, щоб випустити 400 трильйонів пляшок пива

Підготували Оксана Ліщенюк та Ольга Шевченко