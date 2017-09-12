Щира посмішка – секрет успіху

Як багато у нашому житті відіграє посмішка. Усі знайомства починаються з неї. Саме вона покращить нам настрій у будь-яку погоду. Але щоб посмішка була гарною, треба мати здорові та красиві зуби. Саме тому ми поспілкувалися з стоматологом Ларисою Родовою, котра точно знає всі секрети красивої посмішки.

- Ларисо Григорівно, скільки років Ви уже працюєте стоматологом?

- Працюю я з 2001 року, тож досвід маю великий.

- О, з таким досвідом, напевно, Ви маєте багато цікавих ситуацій?

- Справді, траплялося всяке. Люди надто бояться стоматологів, то від страху, буває, щось скажуть, а то геть без причини встають і йдуть просто. Найбільш мені запам’ятовуються випадки, коли хворі засинають у кріслі, а потім самі прокидаються і не можуть зрозуміти, де знаходяться. Однією з таких пацієнток була моя подруга, то ми часто з нею згадуємо, як вона мучилася всю ніч від того, що нестерпно болів зуб, а отримавши знеболююче заснула.

- Які Ви можете дати корисні поради, щоб ми зберегли здоров’я зубів?

- На зуби, як відомо, впливає безлічі шкідливих факторів: різні бактерії, що живуть у ротовій порожнині, кислі рідини, які ми п’ємо, механічні пошкодження під час відкривання пляшок чи спроб розгризти щось тверде. Від усього цього зуби ламаються, пошкоджується і темніє емаль. А якщо у нас є погані звички, і ми не приділяємо достатньо уваги догляду за зубами, то посміхаючись, нам доводиться прикривати рот долонею, щоб ніхто не побачив дивного жовто-коричневого кольору емалі або порожнього місця в поки ще стрункому ряду зубів.

А між тим зберегти посмішку не так уже й важко, особливо якщо здорові зуби – ваша генетична особливість. Потрібно тільки знати і виконувати основні правила догляду за зубами.

Тому я для вас їх підготувала.

1. Чистіть зуби не рідше двох разів на день. Переважно ранкову чистку проводьте після сніданку – так ви зможете видалити залишки їжі, вони не будуть поширювати бактерії весь день. Другий раз потрібно обов’язково чистити зуби перед сном. За день там накопичилося безліч бактерій, якщо їх не прибрати, то, як мовиться у відомій гумористичний репризі, «вночі прийде карієс».

2. Зуби потрібно чистити регулярно і правильно. З регулярністю все ясно – щодня. А ось правильність може викликати питання. Багато хто помилково вважає, що безсистемне рухання щіткою і є чисткою зубів. Правильний догляд за зубами передбачає, однак, особливу технологію проведення цієї процедури, а також час чищення – не менше 3-х хвилин.

Якщо ви не впевнені, що рухаєте щіткою як треба, краще всього проконсультуватися у стоматолога. Не соромтеся, це його прямий обов’язок – пояснити вам правила догляду за зубами і продемонструвати детально правильні прийоми чищення.

А про техніку чищення зубів, як показують дослідження, багато хто навіть із дорослих людей мають дуже туманні уявлення. Та й цих самих технік кілька, так що завжди можна вибрати те, що вам більше підійде.

3. Після їжі користуйтеся зубочистками. Правильний догляд за зубами – це коли ви не даєте бактеріям ні найменшого шансу. Тому обов’язково видаляйте шматочки їжі, які застрягли в зубах. Якщо цього не зробити, бактерії, що виділяються цими шматочками, обов’язково «прогризуть» в зубі дірку – це і є карієс.

4. Користуйтеся зубною ниткою. Якщо ви поколупалися в зубах зубочисткою, це ще не означає що тепер все чисто. Їжа має звичай забиватися в проміжки між зубами. Деякі екстремали, недовго думаючи, виколупують її тією ж зубочисткою. Однак це досить небезпечна операція – таким чином можна запросто пошкодити ясна, а запалення і ранки загоюються в роті досить довго. При цьому ви не зможете нормально жувати і ще, чого доброго, заробите неприємний запах із рота. Перш, ніж скористатися зубною ниткою, навчіться правильно її застосовувати. Не полінуйтеся проконсультуватися у лікаря або почитати інструкцію із застосування нитки для догляду за зубами.

5. Не забувайте про еліксир для полоскання порожнини рота. Цей пункт недаремно пишеться в правилах догляду за зубами. Багато хто не вважає полоскання рота спе-ціальними рідинами обов’язковим. І це велика помилка. Еліксиром потрібно полоскати рот кілька разів на день. Усі механічні дії зі звільнення зубів від залишків їжі не гарантують повного позбавлення від бактерій. Тільки спеціальні речовини, які входять до складу полоскань, здатні нейтралізувати бактерії, проконтролювати кислотно-лужний баланс. До того ж, полоскання мають протизапальну дію, що стане в нагоді, якщо у вас вже є дрібні пошкодження ясен.

6. Кожні півроку потрібно перевірятися у стоматолога. Навіть якщо зуби не болять, і немає жодних причин йти до лікаря. Часто початок хвороби або пошкодження емалі може помітити тільки стоматолог. Якщо в зубі утворилася дірка, ви про неї дізнаєтеся тільки тоді, коли вона гарненько засмітитися і передасть запалення в ясна. Лікар же її побачить із самого початку, що дозволить зберегти більшу частину зуба. До того ж, стоматолог зможе професійно почистити зуби від каменю і нальоту – це дуже важливо, передусім, для любителів кави, міцного чаю і сигарет. Тому що, який би ретельний догляд за зубами ви не вели, такий наліт відчистити дуже важко.

7. Зверніть увагу на правильний вибір щітки і пасти для догляду за зубами. Пасту краще всього вибирати, керуючись власними смаками та орієнтуючись на стан зубів. Якщо у вас чутливі зуби, краще не брати пасту з відбілюючим ефектом – абразивні речовини ще більше пошкодять емаль. Якщо дуже потрібно, шукайте відбілюючу пасту для чутливих зубів.

При поганій емалі для догляду за зубами обирайте пасту з додаванням кальцію й обов’язково фтору. Якщо є запалення ясен, вам допоможуть пасти з екстрактами трав. При пародонтозі краще купувати спеціальну пасту в аптеках.

Щітку теж потрібно обирати, керуючись відчуттями. Для догляду за зубами здоровими з нормальними яснами рекомендується жорстка щетина – вона краще очищає зуби і масажує ясна. Але якщо ясна кровоточать, а зуби чутливі, краще звернути увагу на щетину середньої жорсткості. У складних випадках користуйтеся щіткою з м’якою щетиною. Є і ще одна маленька хитрість догляду за зубами. Часто звичайна щітка не може дістати до самих крайніх зубів, і вони залишаються практично без чистки. Для догляду за «зубами мудрості» купіть дитячу щітку із звуженою голівкою – вона легко почистить важкодоступні місця.

8. Добре мийте щітку після чищення зубів і регулярно змінюйте її. Щітку слід добре промивати і струшувати, щоб вона була чистою і сухою. Кожні три місяці щітку краще всього змінювати на нову. По-перше, на старій до цього часу вже зітреться щетина, а по-друге, як би ви її не мили, вона з часом все одно стає розсадником бактерій – волога і тепле середовище ванної кімнати цьому сприяє. На завершення слід сказати, що стан зубів також залежить і від того, що ви їсте. Якщо ви дбаєте про свою усмішку та виконуєте правила догляду за зубами, логічно буде доповнити догляд відмовою від шкідливих звичок і вживанням в їжу корисних продуктів, які зміцнять ваші зуби.

- А яка найпоширеніша зубна хвороба?

- Найпоширенішим у всьому світі вважається карієс – це руйнування зубів, яке носить локалізований і прогресуючий характер. Карієс починається з руйнування органічними кислотами неорганічної основи зубної емалі. За процесом демінералізації невідворотно слідує органічне руйнування зуба з наступним утворенням порожнини й інфікуванням. За статистичними даними більше 95% людей страждають карієсом у тій чи іншій стадії.

- А що ж провокує захворювання?

- Незадовільний гігієнічний стан порожнини рота, ослаблення імунної системи організму в цілому і наявність хро-нічних хвороб організму. Перенесені в дитинстві інфекційні захворювання (туберкульоз або рахіт), які порушили процес формування зубних тканин. Генетична схильність людини до карієсу, саме вона багато в чому пояснює карієс у дітей. Питна вода, що містить знижений або підвищений вміст фосфору, фтору, кальцію. Нестача вітамінів і мінералів, відсутність норми у співвідношенні білків і вуглеводів, зниження в раціоні продуктів натурального походження, надлишок їжі з високим вмістом цукру і провокують появу цього захворювання. Географічні особливості місцевості і соціальні фактори (наприклад, робота на шкідливих виробництвах). Причини карієсу зубів не впливають поодинці на початок хвороби і розвиток карієсу. Це системний процес, який складається з безлічі факторів.

Карієс, як прогресуюче захворювання, має кілька стадій розвитку: початкова – коли демінералізація починається з того, що зникає природний блиск зубної емалі та з’являються сірі або світло-, темно-коричневі плями. У цій стадії карієс, як правило, проходить безсимптомно. Поверхневий і середній карієс можна об’єднати в одну стадію, для якої характерне виникнення деструктивних змін зубної емалі на місцях плям. Головний симптом захворювання на цій стадії – виникає короткотривалий біль на хімічні подразники (холодне, гаряче, кисле, солоне). Глибокий карієс – характеризується наявністю глибокої каріозної порожнини, хворобливими відчуттями при температурних, механічних і хімічних впливах. В окремих випадках є ознаки запалення судинно-нервового пучка (пульпіт). До особливого різновиду карієсу можна віднести пришийковий карієс – назва відповідає місцю виникнення карієсу на зубі, в області шийки зуба у самих яснах.

- А як швидко прогресує ця хвороба?

- Процес виникнення карієсу проходить повільно, тому його візуально легко виявити дорослій людині, і для того, щоб його розвиток не мав продовження, слід відразу ж звернутися до стоматолога. Карієс у дітей виникає з тими ж симптомами, що й у дорослих, тому батьки зобов’язані періодично перевіряти стан зубів малюка (навіть молочних), і при появі перших видимих ознак карієсу вести дитину до лікаря. У цьому випадку розвиток карієсу в дитини буде зупинено. Своєчасна діагностика можлива лише в тому випадку, якщо ви регулярно відвідуєте стоматолога. Глибокий карієс діагностується без труднощів – візуально. Діагностика карієсу на ранніх стадіях проводиться за допомогою рентгенограм і термодіагностики. Діагностика початкового карієсу проводиться методом «транслюмінесценціі», тобто просвічування зуба із зворотного боку сильним променем світла. Рання діагностика карієсу дозволяє лікарю вчасно провести лікування та припинити його розвиток.

- А як проходить лікування карєсу?

- На початковій стадії лікування карієсу проводиться методом ремінералізуючої терапії (аплікації) з попереднім очищенням зуба від нальоту. Лікування карієсу поверхневої, середньої та глибокої стадій проводиться методом видалення ураженої тканини. Потім проводиться пломбування каріозної порожнини. Необхідно пам’ятати, що більш раннє лікування карієсу пломбуванням дозволяє зберегти зуб у здоровому стані довше. Якщо лікування не провести вчасно, то карієс може придбати більш важку форму, наприклад, перейти в періодонтит або пульпіт, з подальшою втратою зуба. На сьогоднішній день лікарі стоматологи, які проводять лікування карієсу, часто рекомендують пацієнтам відбілювання зубів zoom, ця процедура є сучасним і досконалому безпечним способом отримати «голлівудську» усмішку.

- А яка є профілактика карієсу? І що вона гарантує?

- Профілактика карієсу набагато знижує ризик виникнення захворювання. Особливо важливо батькам контролювати проведення профілактичних заходів. Карієс у дітей, особливо найменшого віку – це завдяки батькам, які вчасно не відреагували на видимі зміни зубів або на скарги дитини. В профілактичні заходи входить: гігієнічна профілактика карієсу – це догляд за всією порожниною рота, застосування фторовмісних паст, використання розчинів або паст з хлоргексидином, вживання ксиліту (жувальні гумки); Медична профілактика – це загальне оздоровлення організму, усунення деформацій зубів, проведення певних заходів, наприклад, герметизація (запечатування) фісур і сліпих «ямок» в яких може утворюватися наліт. І, звичайно ж, систематичне відвідування стоматолога.

- Дякуємо Вам за ці корисні поради.

Спілкувалася Оксана Ліщенюк

На фото: Лариса Родова