За мить до істини...

Крилата неосяжність відомого поета Петрівщини

*Метелик на квітці ранку чекає. Забув, що він одноденка.

*Місячний промінь ковзнув по вікні. На стіні проступила тінь від безлистої гілки.

*Старенькі чоботи не дочекались господаря. Сивий тесля домовину майструє.

*Дощ цілу ніч барабанив по шибці. Марно хотів розбудити спогади.

*На журавлиній вервечці гойдається осінь. Боїться, що гойдалку можуть порвати вітри.

*Старий ворон женитись надумав. Триста літ збирається жити.

*Трухляву колиску порубали на дрова. Дитячий плач розбудив нічну тишу.

*Одягну полатану татову сорочку. Душу замерзлу зігрію.

*Нині вітер не спав цілу ніч. Певно, боявся замерзнути.

*Дати на хрестах ніби зупинили час. Дивна магія чисел.

*На торішнє листя пелюстками вишня сипнула. Поруч- минуле і сьогодення.

*Сивий ворон ріллею бродить. До зими стежку затоптує.

*Ніби вітер грюкнув дверима. Чи, може, друг далекий у небуття відійшов.

*Все рідше зустрічаю знайомих. Все частіше вони приходять у спогади.

*Старого коня повели на забій. Сльози зорями сніг під копитами топлять.

*Осінь у фартух туману жар горобинових ягід збирає. Зимою зігріється, може.

*В миску місяця вітер струшує вишні. Солодку кров цідить крізь пальці.

*Крило у лелеки ночами нестерпно болить. До вересня вже рукою подати.

*Покинута криниця часто сни бачить. Ніби і досі приходять до неї по воду.

*Самотня пташка у небі від зими утікає. Чи, може, літо наздогнати береться.

*В зарослях марно шукати знайому стежину. Вона давно загубилася у роках.

*Місяць промінням ріллю засіває. Вранці завірюха їх снігами завіє.

*Ген, серед степу, хрест самотіє. Під вагою літ у землю вгруз.

*На пожовклому полотні вишивка гладдю. Доторкнешся рукою — і світлий сум душу огорне.

*Покинуте гніздо сиротіє під стріхою пустки. Ні людини, ні птаха.

*Старий скрипаль скрипку торкнув смичком. Забуте щось пригадала вона.

*Суниці у лісі дитинством пахнуть. Хотів назбирати, але прокинувся.

*Падають стиглі яблука. А недавно до осені була Вічність.

*Нап’юся із відра неба. Хай думають, що це вода.

*До вирію готуюся. Тільки б дорога важкою не видалася.

*Стара груша користі не приносить нікому. Хіба сові, що живе у її дуплі.

*Порожнє гніздо на безлистій гілці. Теплим смутком віє від нього.

*У спогадах повертаюся в минуле. Торованими стежками пам’яті.

*Серпень літо ховає. В тумані знайти його буде все важче.

*Журавель біля криниці. Поскрипуючи на вітрі, сни відганяє ночами.

*Осінь листя мете по стежках. Рудим хвостом вітру.

*Сторожівка у лісі. Свічка в шухляді втомилася від чекань.

*На березі човен гниє. Тільки припливи повертають його у минуле.

*Небо на Купала зорями сипле. Хай думають, що цвіте папороть.

*Дуплявий пень роззявив пащеку. Напевно, хоче, щоб його боялися.

*Пустка край вулиці. Чи то вулиця за пустку чіпляється.

*Вечір тіні ховає. Ніч зустрічати зібрався.

*Старий собака вдивляється в небо. Десь у сузір’ї Пса і його блимає зірка.

*Грім блискавку доганяє. За хмарами ховається, щоб не побачили.

*Ранок зорі гасить. Чи ховає за промені сонця.

*Небо у річці помилося. Хоча б де хмаринка.

*Старе кладовище заросло терниками. Десь тут було село.

*Літні дощі за хмари чіпляються. Ніяк падати не хочуть.

*Чапля у воду задивилася. Чи, може, собою милується.

*Гаснуть спогади. Хіба деякі, як сяйва вмерлих зірок, ще довго нам світять.

*Дивна осіння пора. Кожен листок на мить може стати метеликом.

*Вічність у торбу часу минуле ховає. Щоб колись усе повторити.

Григорій Ліщенюк