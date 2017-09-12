У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району з 1 липня 2018 року відбулися зміни в організації роботи служби «соціальне таксі».

Відтепер скористатися послугою даної служби на безоплатній основі мають право:

- особи з інвалідністю І та ІІ групи,

- учасники бойових дій, незалежно від їх сімейного стану;

- одинокі непрацездатні громадяни ІV та V рухової активності,які за своїми фізичними можливостями не можуть пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків, не частіше двох разів на місяць.

Транспортні послуги понад обсяги, визначенні Положенням про організацію роботи служби «соціальне таксі», надаються за плату.

Громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, послуги служби «соціальне таксі» надаються на платній основі згідно чинного законодавства.

Одиноким непрацездатним громадянам ІІІ рухової активності транспортна послуга надається за плату.

Послуги служби «соціальне таксі» надаються для здійснення поїздок до місця призначення та в зворотному напрямку в межах адміністративної території області та міст Жовті Води, Кривий Ріг Дніпропетровської області. На більшу відстань та довший час транспортна послуга може бути надана замовнику для здійснення поїздок до лікувальних закладів на платній основі та на підставі окремого наказу директора територіального центру.

Замовляти «соціальне таксі» потрібно за три дні до запланованого виїзду.

Отримати довідки та замовити транспортну послугу можна за телефонами: 9-64-32, 068 533 08 39

Директор територіального центру Інна Лук’янова