Погода в серпні в Україні: найдощовіші дні і хороша новина для відпускників

Прогноз погоди на серпень порадує тих, хто збирається у відпустку в цьому місяці. Хоча останній літній місяць, як пророкують синоптики, може піднести і погодні сюрпризи

Погода в серпні буде майже такою ж непередбачуваною, як і в липні. Багатьом українцям похолодання, дощі і навіть сніг, що випав в Карпатах у липні, неабияк зіпсували літню відпустку. Хоча серпень все ж обіцяє бути більш теплим, так що погода ще порадує.

Кліматологи із США прогнозують, що зміни погоди в серпні будуть м’якшими, ніж липневі перепади. Принаймні, куртки можна буде відкласти до початку осені. Погода в Україні буде приємною і без різких стрибків температури, так що можна сміливо планувати відпустку на останній місяць літа, якщо ви ще не встигли «відгуляти».

Виснажливої спеки не буде, в середньому температура повітря в серпні коливатиметься в межах + 24 … + 32С0. Дощових днів теж буде достатньо, але все ж грози будуть проноситися над Україною не так часто, як в липні.

Вище всього стовпчики термометрів піднімуться на початку місяця і будуть показувати до + 320С. Поступово, наближаючись до осені, температура знижуватиметься і встановиться на позначках + 24 … + 270С. Дощі очікуються в середині і в кінці серпня. При цьому найбільша кількість опадів випаде в західних областях України.

Заслужений метеоролог України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова прогнозує, що в серпні, починаючи з другої половини місяця, почнуться посушливі процеси. Крім того, експерт попередила, що смерчі стануть звичайним явищем для України в зв’язку зі змінами клімату.При перепаді температур – від спеки до холоду або навпаки – будуть виникати штормові явища, особливо в південних регіонах.

На початку вересня також буде мало опадів, а в жовтні вже досить сильно похолодає. У другій половині жовтня навіть можна чекати заморозків.

З кінця липня над Україною пануватиме циклон, який приніс грози і проливні дощі. Але з початком серпня можна побоюватися посухи.

Зі спостережень за поведінкою тварин і зміною погоди народилися народні прикмети прогнозу погоди на серпень. Ось деякі з них. Якщо комарі сильно кусаються, це – до негоди. Часті дощі з грозами – до теплої осені. Дощовий серпень – до суворої і довгої зими.