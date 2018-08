Як зрозуміти молодь, або молодіжний сленг у нашому житті

Мова будь-якого народу - це його історична пам’ять, втілена в слові. Тисячолітня духовна культура українського народу своєрідно і неповторно відбилася в українській мові, в її усній і письмовій формах, в пам’ятниках різних жанрів - від давньоруських літописів і билин до творів сучасної художньої літератури. І, значить, культура мови, культура слова постає як нерозривний зв’язок багатьох і багатьох поколінь.

Жаргони об’єднують людей одного роду занять, а у випадку з молодіжним жаргоном - і одного віку. Школярі виростають - і цілком можливо, що через кілька десятиліть «шнурки»(в сучасному розумінні) або «хавати» стануть звичайними словами. Ніхто не може передбачити долю того чи іншого жаргону. Слово може забутися через рік, а може залишитися на століття ...

Молодіжний сленг існує, і це явище усталене в часі, хоча воно є рухомим і мінливим. Мова істотно змінюється прямо на очах нашого покоління.

Наприклад, за часів наших дідусів і бабусь гроші називалися тугриками, за часів батьків - мані-мані, у сьогоднішньої молоді в ходу бабки, бакси, зелень, капуста. Десять - двадцять років - незначний термін для розвитку мови, але в історії бувають періоди, коли швидкість мовних змін значно збільшується.

Так, стан української мови в кінці 20 - початку 21 століття може служити прекрасним підтвердженням цього факту. Зміни торкнулися і самої мови, і умов її вживання. Радіти цьому чи засмучуватися? Боротися зі змінами або приймати їх? Зміни в мові, їх соціальні причини та наслідки - одна з найцікавіших тем дослідження сучасної науки.

Вважається, що мова сама по собі не може розвиватися. ЇЇ розвивають люди, і велику роль в цьому розвитку грають діти, вільно займаючись словотвором. Причиною цього може бути протест молоді проти узвичаєних норм, вічний конфлікт «батьки-діти», непорозуміння зі старшим поколінням, незадоволення дійсністю. Усе це сприяє появі негативно оцінних сленгових неологізмів і активному їх поширенню.

З іншого боку, мова сленгу – це реквізит молодості, як і катання на роликових ковзанах, масові рок-концерти, легковажність і безтурботність. Це своєрідна форма самовираження і свободи. Це, знову ж таки, різновид молодіжної культури

За своїм значенням та сферами застосування, англомовні вкраплення можна поділити на декілька тематичних груп, кожну з яких розглядають окремо.

Ми чуємо незвичайні слова у повсякденному вжитку молодих людей, по телебаченню, у телепередачах та молодіжних серіалах, та у рекламах: а чи спробував ти новий та освіжаючий айс-ті (холодний чай)? Також часто по радіо маємо змогу чути реклами різних нічних клубів, які запрошують молодих людей відвідати їхні заходи та пропонують знижки на різні напої: Лише у четвер вхід для усіх дівчат вільний та знижки на усі лонги і шоти( назви напоїв) у клубі Лагуна.

Коли чуємо про новий одяг, взуття, побутові речі, продукти харчування: шузи (від англ.shoes- взуття), найки (взуття відомої фірми спортивного одягу та взуття «Nike» ), боді (body- тіло),тренди (trends-тенденції), фаст-фуд (від англ.fastfood- швидка їжа), дрінк (drink-пити); (money-гроші)

кольори:пінкі (pink-рожевий), блек (black-чорний), вайт (white-білий).

Досить вживаним у сьогоденні є комп’ютерний сленг, який став поширеним з появою електронно-обчислювальних машин в Україні, як специфічна мова, якою спілкувались в переважній більшості люди, що займались програмним забезпеченням та комп’ютерними технологіями. Оскільки популярність комп’ютерів та Інтернету значно зростала і далі зростає у молодіжному середовищі, то й визначає моду на комп’ютерний сленг. Для його розуміння вже навіть почали складати словники. Якщо у варіанті з запозиченими словами звичайна людина ще якось залишалася в темі розмови, то в даному випадку без спеціальних знань мало того що нічого не зрозумієш, так ще й голова заболить : ноут/ноутбук (notebook), нет/інтернет (i-net), загуглити/пошукати в Googlе(пошукова система, чатитись/розмовляти,переписуватися (tochat), вебкам (web-cam), онлайн/ в марежі (On-line), дрова/певні установлюючі програми у комп’ютері (drivers), постити/ ділитися пеними статями у інтернеті (post).

Найчастіше сленгізми¬ — вигуки, вітання, прощання та привітання використовуються у повсякденному спілкуванні, у розмовному мовленні,: Хай, Хелоу!/ Привіт (Hi!), (Hello) Бай!/Бувай (Bye!), чірс/будьмо (cheers), ХепіБьоздей/з днем народження (HappyBirthday), Сюрпрайз!/Сюрприз(Surprise!),хоча теж іншомовне,але давно перебуває у вжитку українців, окей/добре(okay), ноу проблемс/немає проблем (noproblems), ноу/ні (no), сенкс/дякую (thanks), сорі/вибачте (sorry), соу світ/дуже мило (sosweet!);

Також невід’ємною частиною молодіжного сленгу є особистісні зв’язки між одне одним та назви на позначення статі чи професійних здібностей:

- за статтю: герла/ дівчина (girl), бой/ хлопець (boy), гай/хлопець (guy), бейбік, бейбі – дитя, дитятко (baby), мен /чоловік (man), піпл/ люди (people);

- за міжособистісними зв’язками: френд / друг (friend), бойфренд /хлопець (boyfriend);

- за професією: сік’юріті /охоронець (security), бодігард / охоронець (bodyguard), діджей / ведучий дискотеки (DJ), тютор/ репетитор (tutor);

- за назвами країн: Юкрайна/ Україна (Ukraine), Раша/ Росія (Russia);

- видовищні заходи, концерти: сейшн, денс, паті,

Кожна людина, не важливо, якого віку, має своє коло спілкування. Виходячи з інтересів тієї чи іншої групи, і формується своя неповторна молодіжна культура мови, сленг або жаргон – якщо хочете. Трохи довідки: жаргон (від французького слова jargon) – поєднання всіх особливостей розмовної мови, які з’являються в різних колах, об’єднаних однією темою – побут, робота, інтереси, діти. Молодіжний сленг і жаргон дозволяє висловлювати свою думку в дуже цікавій, іноді абсурдній формі. Найпоширеніші види молодіжного сленгу на сьогоднішній день – це жаргон учнів, солдатів, неформалів та інших груп, що мають спільні інтереси.

На думку старшого покоління, основним мінусом молодіжного сленгу є те, що він засмічує мову. Але мало хто замислюється про те, що така особливість мови сучасної молоді – це цікавий спосіб самовираження, який дозволяє розвивати фантазію. Також використання сленгу скорочує деякі довгі вирази, зовсім не змінюючи їх змісту.

Використання сленгу робить мову більш яскравою. Може, це старшому поколінню є сенс задуматися? Якщо ви почнете говорити мовою ваших дітей, то тоді з’явиться взаєморозуміння, та й стосунки ваші стануть більш дружніми і довірливими?

Молодіжний сленг: дозволяє дітям виражатися більш яскраво і емоційно, але при цьому культурно!

- «Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу» (Олесь Гончар)

Тож, якщо ми задумаємося над словами Олеся Гончара, то зрозуміємо, що молодіжний сленг також є невід’ємною частиною нашого життя, де нове поколін-ня будує своє майбутне, свою країну, свою мову.

Ольга Шевченко