Паризька мерія підтримала Сенцова фотографією на фасаді

На паризькій мерії у понеділок, 30 липня, розмістили фотографію кримського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 80-й день, вимагаючи звільнення українських політв’язнів Кремля.

Про це повідомляє сторінка Save Oleg Sentsov у Facebook.

«Паризький мер на підтримку Олега Сенцова, досяг уже 80-го дня голодування, розмістила його фотографію на фасаді міської мерії в 4-му муніципальному окрузі», - сказано у повідомленні.

Захід відбувся 17.30 30 липня.

В анонсі події зазначалося: «Нехай нас збереться багато. Час закінчується. Олег Сенцов не повинен померти».

Як повідомлялося, Сенцова затримала в Криму ФСБ Росії 11 травня 2014 року. Кінорежисера звинуватили в тероризмі і незаконному зберіганні зброї. У матеріалах сфабрикованої справи його називали організатором диверсійно-терористичної групи.

У серпні 2015 року Сенцов був засуджений до 20 років позбавлення волі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

Загалом у Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв’язнів, серед них і журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.