Янукович позивається до Луценка про захист честі і гідності

Екс-президент України Віктор Янукович, якого звинувачують у держзраді, подав до суду на генерального прокурора Юрія Луценка.

Відповідний позов зареєстрований у Печерському ра-йонному суді Києва.

Згідно з даними реєстру судових засідань, Янукович подав заяву «про захист честі, гідності і ділової репутації»

Засідання призначено на 10:00 13 вересня.

На думку прес-секретаря Юрія Луценка Лариси Сарган, позов Януковича викликаний тим, що у понеділок, 30 липня, о 10.00 в Оболонському районному суді Києва розпочалися судові дебати у справі про держзраду президента-втікача.

Про перехід до стадії судових дебатів 17 липня оголосив суддя Владислав Дев‘ятко.

«Тому «активізація» втікача та його адвокатів зрозуміла», - зазначила Сарган.

Як відомо, Віктору Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).