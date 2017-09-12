Кіровоградська область: начальник Управління ДСНС в області вручив керівникам місцевих підрозділів сертифікати на новий захисний одяг

До уваги футбольних уболівальників!

Звертаємо вашу увагу, що поєдинок третього туру чемпіонату України серед Першої ліги між командами:

ФК «Інгулець» — ФК «Колос»(Ковалівка)

транслюватиметься в прямому телеефірі на телеканалі XSPORT. Початок трансляції:

Субота, 4 серпня 2018 року о 17:55.

Не пропустіть!

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