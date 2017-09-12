Кіровоградська область: начальник Управління ДСНС в області вручив керівникам місцевих підрозділів сертифікати на новий захисний одяг

Одним із пріоритетних завдань ДСНС України є покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та події.
24 липня в Управлінні ДСНС України у Кіровоградській області відбулася церемонія передачі нового захисного одягу для пожежників, придбаного за кошти обласного бюджету на суму 850 тис. гривень.
Начальник Управління, полковник служби цивільного захисту Віталій Миронюк урочисто передав 72 пари гумових чобіт рятувальникам обласного центру, 16 захисних костюмів - рятувальникам Олександрівського району, а 36 захисних касок були розподілені між Новгородківським, Вільшанським та Петрівським районними підрозділами У ДСНС в області.
Під час вручення сертифікатів на бойовий одяг Віталій Миронюк зазначив, що підрозділи Служби порятунку є найбільш ефективними формуваннями щодо попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Але для вирішення цих завдань вкрай важливо мати у розпорядженні сучасну техніку та обладнання. Крім того, люди, які заради збереження людського життя та захисту майна постійно піддаються ризику травмування і загибелі, повинні бути надійно захищені спеціальним одягом.
Прес-служба У ДСНС в області