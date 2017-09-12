Аграрії Петрівщини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур 2018

Шановні хлібороби Петрівщини!

Прийміть найщиріші вітання із завершенням збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Завдяки застосуванню сучасних технологій вирощування зернових, впровадженню високоврожайних сортів, інтегрованому захисту рослин, вчасному підживленню мінеральними добривами, високій організації праці та об’єднанню людських, технічних і фінансових ресурсів, аграрії району підтримали найкращі хліборобські традиції краю.Це досягнення засвідчує беззаперечний факт, що Петрівщина буде забезпечена найнеобхіднішим - хлібом. Більше того, поки військові, ризикуючи життям, захищають незалежність Батьківщини, хлібороби нашого краю забезпечують надійний тил і хліб на столі жителів всієї України.

У жнивній кампанії 2018 року хлібороби району намолотили ранніх зернових та зернобобових культур 87 тис.тонн.

Переконані, що іспит на витривалість вони успішно витримали, однак попереду ще відповідальніша пора - посів озимих зернових та озимого ріпаку, який закладає «фундамент» під урожай наступного року.

На нинішніх жнивах аграрії Петрівщини вкотре продемонстрували трудову звитягу та високий професіоналізм, не підвели державу, здійснили вагомий вклад в український коровай.

Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, щастя, благополуччя та миру в домівках.

Нехай ваші ниви обходять стороною природні стихії, а урожаї будуть щедрими.

Низький уклін вам, дорогі хлібороби, за самовіддану працю, якою ви примножуєте добробут жителів нашого краю та всього українського народу.

Голова районної державної адміністрації Сергій Завалій

Голова районної ради Тамара Сакара