Сергій Кузьменко: Зрушення на Кіровоградщині покликані покращити якість життя людей

Очільник області публічно прозвітував про роботу і представив унікальну інтерактивну карту Кіровоградщини

За рік, що минув, Кіровоградська область демонструє серйозні зрушення за багатьма напрямками, відзначають у Києві. Нещодавно столичні урядовці виділили наш регіон у трійці лідерів із ремонту доріг, а до цього оцінили територію як одну з кращих, де найактивніше створюються опорні школи і ефективно втілюється медична реформа. Таких здобутків у тому числі вдалося досягти завдяки децентралізації. Адже на Кіровоградщині нині успішно відбувається створення об’єднаних громад. Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко такими змінами задоволений, втім, наголошує, існує ще чимало напрямків, де потрібно підсилити роботу.

– Позитивні зрушення, яких нам вдалося досягти протягом останніх півтора року, насамперед, є результатом злагоджених дій нашої команди та нашої спільної відповідальності перед громадою Кіровоградщини, – підкреслює Сергій Кузьменко. – Однак, маємо ряд складних питань, на яких слід зосередитися, щоб жителі області відчули позитивні зміни. Щоб відчули, заради чого проводяться реформи. Мені приємно відзначити хід втілення президентської реформи з децентралізації – наразі створили 16 об’єднаних громад. Маємо потужні зміни в освіті, медицині, особливо в рамках ініційованого нами проекту «Здоров’я наших дітей». Ще є над чим працювати у питанні створення робочих місць, у напрямку підвищення заробітної плати в реальному секторі економіки області, у подальшому відновленні наших автодоріг…

Соціологічні дослідження фіксують, що для жителів Кіровоградщини саме ремонт доріг уже тривалий час є однією з найактуальніших проблем. На сьогодні в області активними темпами відбувається оновлення шляхів. Торік для ремонту доріг нам вдалося залучити понад 850 мільйонів гривень.

– Це фактично втричі більше ніж у 2015 році і практично вдвічі ніж у 2016 році, – констатує голова облдержадміністрації. – Очікуваний “ремонтний” бюджет на 2018-й – понад мільярд гривень.

Сергій Кузьменко анонсує, до жовтня цього року в регіоні здадуть в експлуатацію сто кілометрів місцевих доріг!

Серйозне фінансування отримала і медична галузь Кіровоградщини – близько 150 мільйонів гривень.

– Мені приємно, що 2017 рік став фактично роком медицини в області. Відбулася реконструкція дитячої обласної лікарні, головного корпусу обласної станції переливання крові, капітальний ремонт операційного блоку обласного онкодиспансеру.., – звітує очільник регіону і додає, також вдалося придбати медичне обладнання та швидкі для районів. – У тому числі, в рамках децентралізації, ми затвердили програму будівництва майже двох десятків нових амбулаторій.

Автопарк навчальних закладів області також поповнився – закуплено дев’ять нових автобусів. Одночасно оновлювалося оснащення шкіл і самі школи. Торік близько ста мільйонів Кіровоградщина спрямувала на покращення матеріально-технічної бази та ремонти шкільних приміщень.

– Згідно з показниками створення опорних шкіл і підвезення дітей до навчальних закладів, Кіровоградщина займає перше місце в Україні, – наголошує Сергій Кузьменко.

За словами голови облдержадміністрації, освітня галузь продемонструвала і найбільше зростання заробітних плат – плюс 62% порівняно з 2016-м.

– Це найвищий показник, – зауважує очільник Кіровоградщини. – Водночас, ми регулярно працюємо з підприємцями-аграріями, аби і вони підвищували заробітну плату. Відповідно, середньомісячний доход працівників агропромислової галузі збільшився на 43,3 % і склав майже шість тисяч гривень, проте цього недостатньо. Усі повинні розуміти, що виплата заробітних плат і працевлаштування – це соціально-значущі питання, які знаходяться на особливому контролі обласної влади.

Минулого року у регіоні вдалося створити більше 1300 робочих місць. Цьому, зокрема, сприяла поява нових підприємств.

– Сьогодні ми говоримо про відкриття сонячних електростанцій, розвиток видобувної галузі та нові виробництва. Окрім, власне, створення самих робочих місць, це також і наповнення бюджетів, і це інвестиції. Загалом у 2017 році на Кіровоградщині реалізувалися майже три сотні інвестиційних проектів у різних галузях, – підкреслює Сергій Кузьменко і додає: минулоріч надходження до бюджетів усіх рівнів від податків і зборів та інших платежів склали майже 9,5 мільярда гривень. – За перше півріччя 2018-го маємо тенденцію до перевиконання бюджетів. Відтак, органи місцевого самоврядування отримають додаткові кошти, а це означає, що можна буде реалізувати більше проектів і програм, спрямованих на підвищення рівня життя у наших громадах.

Одним із найбільш масштабних соціальних проектів, який упродовж майже двох останніх років активно втілюється в області, є «Здоров’я наших дітей».

– Коли ми ініціювали цей проект у 2016 році, то ,насамперед, ставили перед собою завдання створити належні умови для розвитку і захисту наших дітей. Ми визначили три основні напрямки, за якими продовжуємо працювати. По-перше, це забезпечення якісного харчування учнів у школах. По-друге, зміцнення матеріальної бази для дитячої фізкультури та спорту як основи здоров’я. По-третє, реконструкція та модернізація, разом із обласною дитячою лікарнею, дитячих районних відділень. Нині можу з упевненістю сказати, за цей час нам є про що звітувати, – наголошує голова облдержадміністрації. – Ми побудували десятки сучасних спортивних майданчиків. Ми бачимо, як змінилася обласна дитяча лікарня. Нагадаю, Президент назвав її однією з кращих у державі! І робота на цьому не завершується. Для контролю над виконанням програми ми створили унікальну інтерактивну карту, яка в онлайн режимі дозволить усім охочим моніторити хід реалізації проекту «Здоров’я наших дітей».

Сергій Кузьменко підкреслює, попри помітні зрушення на Кіровоградщині, роботи на перспективу вистачає, і кожен голова районної державної адміністрації повинен усвідомити, що несе персональну відповідальність за втілення завдань на ввіреній йому території.

– Ми продовжуємо ремонти у школах, дитячих садках і медичних закладах. Ми далі працюємо над будівництвом нових міні-футбольних полів, щоб підростаюче покоління мало змогу розвиватися. Ми займаємося реконструкцією інфраструктурних об’єктів... Жителі області повинні практично відчути, що започатковані нами зміни, ініційовані Президентом реформи, – не для галочки. Це системні зрушення, покликані покращити якість життя наших людей, – зауважує очільник регіону.

Олена ЯРОВА