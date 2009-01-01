Вітаємо з 68-ою річницею від дня народження Максима Івановича Хрокала

З днем народження вітаємо!

Ми сьогодні побажаємо,

Щастя, злагоди і долі,

Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,

Щоб любов тобі вгодила;

Янгол поруч хай літає-

Від біди оберігає.

Вік прожити — не старіти,

І душею молодіти,

І радіти! Будь щасливим,

Навкруги для всіх важливим!

З любов”ю сестра та брат, діти та онуки, друзі та знайомі!