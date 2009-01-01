Вітаємо з 68-ою річницею від дня народження Максима Івановича Хрокала

Випуск: № 31 (10048) Четвер, 26 липня 2018 року

З днем народження вітаємо!
Ми сьогодні побажаємо,
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов тобі вгодила;
Янгол поруч хай літає-
Від біди оберігає.

Вік прожити — не старіти,
І душею молодіти,
І радіти! Будь щасливим,
Навкруги для всіх важливим!

З любов”ю сестра та брат, діти та онуки, друзі та знайомі!

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