До уваги футбольних уболівальників!

У суботу 28 липня 2018 року, на стадіоні «Інгулець» відбудеться поєдинок 2-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Першої ліги.

Зустрічаються:

ФК «Інгулець» - «Прикарпаття» (м. Івано-Франківськ)

Початок зустрічі о 19:00

Запрошуємо уболівальників Петрівщини та гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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Загублене свідоцтво про право власності на житловий будинок в с. Козацьке, вул. Першотравнева, 61, видане 4.07.2006 р. Петрівською райдержадміністрацією, на підставі розпорядження від 26.04.2006 р., № 248 на ім’я Дем”яненка Дениса Валентиновича, вважати недійсним.

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Загублений атестат про середню освіту №КС 36025842/17292, виданий Новостародубською ЗОШ 23.06.2009 р на ім”я Коробки Наталії Романівни, вважати недійсним

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097-44-73-232, 050-99-82-224. metgar.in.ua.

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