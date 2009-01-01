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Випуск: № 31 (10048) Четвер, 26 липня 2018 року

Можливо, із запізненням, але краще хоч зараз, ніж ніколи! Олександр Хрокало та учасники АТО державної прикордонної служби висловлюють велику вдячність голові райдержадміністрації Сергію Завалію, голові районної ради Тамарі Сакарі та першому заступнику голови райдержадміністрації Тетяні Панеті; за сприяння і вагомий внесок у організації третьої зустрічі військовослужбовців 5 червня 2017 року. У цей день учасники АТО відмічають свій другий день народження, оскільки пощастило залишилися живими у бою на пункті-пропуску у с. Маринівка, Донецької області.

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