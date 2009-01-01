Осічка на старті

Спортивні новини

Безумовно, не таким ми сподівалися побачити старт нашої команди в щойно розпочатому новому Чемпіонаті України серед команд Першої ліги, яким він вийшов минулої суботи: незважаючи на свій статус фаворита поєдинку, «Інгулець» несподівано поступився на домашньому полі гостям з Краматорська – команді «Авангард» з рахунком 2:4. Особливо прикро, що наша команда, захист якої за підсумком попереднього чемпіонату був визнаний найкращим у лізі, пропустила одразу 4 м’ячі, здається, вперше на домашньому полі за усі роки виступів на професійному рівні. Та й взагалі, в звітному турі чотири голи, окрім нас, пропустила лише ще одна команда – фактичний новачок чемпіонату харківська «Кобра», яка шляхом не зовсім зрозумілих регламентних маніпуляцій цього року зайняла місце в чемпіонаті замість своїх земляків, ставши правонаступником команди «Геліос».

Спостерігаємо певну, невтішну для нас іронію долі, адже минулий чемпіонат «Інгулець» розпочинав також саме двобоєм з «Авангардом», щоправда, тоді стартовий матч відбувся у Краматорську, і тоді наші хлопці розгромили господарів з рахунком 3:0. І ось тепер, виходить, краматорці «віддали боржок». І все ж, незважаючи на невдачу, гра сподобалася. Причому, досить високою якістю гри можна відзначити і дії наших футболістів, особливо в атаці та у відборі м’яча. А от гру в обороні, на жаль, цього разу хлопці відверто провалили. Як зазначив у післяматчевому флеш-інтерв’ю наставник краматорців Олександр Косевич, у ворота «Інгульця» «зайшло», практично, усе, що створили його підопічні. Чому так – мають з’ясувати і зробити відповідні висновки тренери нашої команди. Звичайно, одна з найбільш очевидних причин – це травма основного центрального захисника Віталія Павлова. Але чому на цій позиції не зміг стати рівнозначною заміною не менш досвідчений і майстровитий Роман Гончаренко? Чому не виручив, зокрема, коли «Авангард» забивав свій третій м’яч, один із кращих голкіперів ліги Геннадій Ганєв, якому неодноразово вдавалося відбивати й значно складніші м’ячі? Гадаю, відповіді на ці питання за тиждень, що залишився до наступної гри, знайдуть тренери нашої команди, і на черговий домашній поєдинок з іванофранківським «Прикарпаттям» вийде уже зовсім інший «Інгулець» – грізний, нестримний, непоступливий, тобто такий, яким ми його усі й звикли бачити.

Повертаючись же до гри з «Авангардом», маємо зазначити, що гості переграли нас, передусім, тактично, зробивши правильні висновки з усіх попередніх зустрічей і, зокрема – недавнього контрольного спарингу. Як ми й зазначали у попередньому номері, Олександр Косевич зі своїми підопічними здатен піднести чимало неприємних сюрпризів. І, на жаль, прогноз цей справдився. Краматорці відкрили рахунок на 17-й хвилині, щоправда «Інгулець» уже в першій же атаці після розіграшу з центру поля відігрався: після потужного удару Олександра Мішуренка м’яч, відрикошетивши від захисника, опинився у сітці. Але скористатися деякою розгубленістю гостей після швидко відіграного м’яча ми не зуміли, тож перший тайм так і закінчився нічийним рахунком за впертої позиційної боротьби, в якій, здавалося, усе ж деяка перевага була на боці наших футболістів.

Невідомо, які слова кожен з тренерів підібрав для своїх підопічних під час перерви, як саме вони налаштовували команди на другу половину гри, однак, без сумніву, перерва з більшою користю минула саме для гостей, адже вони вийшли на поле максимально сконцентровані, налаштовані на перемогу. І результат не змусив довго на себе чекати: фактично, перша ж атака краматорців знову завершилася взяттям воріт Ганєва. І знову, здавалося, що пропущений м’яч не надто засмутив наших футболістів: уже за три хвилини Мішуренко вдало віддав розрізний пас на Акименка, а той, дотепно залишивши опікуна за спиною, влучно пробив повз голкіпера гостей. Але й знову, чомусь, зрівнявши рахунок, наші хлопці «збавили оберти», за що невдовзі й поплатилися: на 53-й хвилині «Авангард» уже втретє вийшов уперед, а ще за 17 хвилин встановив остаточний, такий малоприємний для нас рахунок. На жаль, після четвертого пропущеного м’яча, судячи з подій, що відбувалися на полі, шансів створити чудо і уникнути поразки у нас уже не було. Тобто «Інгулець» ще намагався загострити гру, йти уперед великими силами, але, на противагу тому, як це було в першому таймі, атаки ці носили уже більшою мірою хаотичний характер, до того ж гості досить уміло почали «сушити» гру, утримуючи прийнятний для себе результат. І все ж, робити трагедії з програного матчу не станемо. Більше того – можливо, й добре, що цей «холодний душ» упав на наші голови на самісінькому початку чемпіонату. Сподіваємося, що він лише додасть нашим хлопцям спортивної злості, азарту і розуміння того, що цього року, тобто, цього чемпіонату «прохідних» ігор не буде – на кожну доведеться налаштовуватися як на останню і найбільш вирішальну. І все ж, наші уболівальники вірять у свою команду, бажають ій успіхів і яскравих перемог. Свідченням цього є й вірш, який ми поміщаємо в цьому ж номері. А наступний звіт про двобій з «Прикарпаттям», гадаю, супроводжуватиметься вже зовсім іншими, переважно позитивними емоціями.

Володимир Кіфенко

Фото Дмитра Федоренка

На знімках: хто сказав, що футбол - це не мистецтво? Майже хореографічний етюд у виконанні захисників : «Інгульця» - Дениса Балана та « Авангарду» - Дмитра Задерецького; щоб стримати атаки «Інгульця» гравці «Авангарду» використовували усі прийоми, зокрема ті,що заборонені правилами; підтримати своїх улюбленців у стартовій грі першості прийшли близько дев”яти сотень уболівальників