КОРИСНІ ПОРАДИ

Як зберегти ягоди або фрукти на зиму?! Звичайно, не обійтися без консервації. Тут головне дотримуватися пропорції цукру і плодів. Варення можна приготувати і з овочів, найпопулярніші складові: морква, ревінь, гарбуз і кабачки. Традиційно в приготування варення входить один вид інгредієнтів, наприклад, вишня, але спробуйте приготувати більш складний рецепт: ожина і яблука, груші і брусниця. Різні джеми і конфітюри - це теж свого роду варення, але спосіб приготування значно відрізняється від традиційного. Вони чудово підходять як начинка для солодкого пирога, так і частування до чаю.

Пропонуємо вам приготувати незвичайне і дуже смачне варення з кабачків з лимоном. Варення з кабачків з лимоном має приємний медовий смак з легкою кислинкою. Недорога сировина робить таке варення дуже доступним, а приготувати його не складніше, ніж звичайне фруктове.

Рецепт приготування кабачкового варення з лимоном

Інгредієнти:

Кабачки – 1 кг.

Цукор – 1 кг.

Лимони – 2 шт.

Приготування:

Таке варення можна сміливо готувати як з молодих кабачків, так і з великих старих (попередньо очистивши їх від шкірки та насіння.

Кабачки промиваємо, обсушуємо, ріжемо на середні кубики. У товстостінну каструлю кладемо кубики кабачків, засипаємо цукром, акуратно перемішуємо і залишаємо на 1 годину. За цей час кабачки пустять сік. Лимон промиваємо, обсушуємо, ріжемо разом з шкіркою на тоненькі пластинки або на дрібні кубики. Ставимо каструлю з кабачками на вогонь, доводимо до кипіння, помішуючи, додаємо лимон. Варимо наше варення, періодично помішуючи, на середньому вогні 15 хвилин. Виключаємо і залишаємо до повного охолодження. Коли варення повністю охолоне, знову ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню, залишаємо до повного охолодження. Ще раз доводимо до кипіння і одразу розливаємо по стерилізованих банках, закриваємо кришками.

Варення з айви з корицею

Інгредієнти:

Айва - 1 шт. (велика)

Цукор - 100 грам

Концентрований сік лимонний - 15 мл

Кориця мелена - 1/4 ч.л.

Вода чиста - скільки знадобиться

Приготування:

Для приготування цього виду варення варто вибирати великі стиглі плоди. Беремо айву і ретельно промиваємо під холодною проточною водою, очищуючи від волосистого покриву і будь-яких інших забруднень. Після сушимо плід паперовими кухонними рушниками від надлишків вологи і розрізаємо айву на 4 частини. Потім вирізаємо з кожної серцевину з кісточками, і нарізаємо четвертинками або скибочками довільної форми товщиною до 5 міліметрів. Укладаємо нарізку в невелику емальовану каструлю і заливаємо чистою водою, так, щоб вона повністю покривала шматочки фрукта і була вищою на 1 – 1,5 сантиметра. На вогонь ставимо каструльку з водою і шматочками айви. Коли рідина закипить, зменшуємо температуру плити на рівень між найменшим і середнім. Варимо айву, помішуючи протягом 20 хвилин до пом’якшення. Після додаємо в каструлю 100 грам цукрового піску, 15 мл концентрованого лимонного соку, 1/4 чайної ложки меленої кориці.

Зменшуємо температуру плити на найменший рівень і варимо варення ще 25 хвилин до повного розчинення цукрових крупинок і легкого згущення цукрового сиропу. До кінця варіння текстура айви стане повністю м’якою, а поверхня шматочків набуде блискучого, майже глянцевого вигляду. Після закінчення потрібного часу знімаємо каструлю з плити. Закатуємо в банки.

Варення з мандаринів

Інгредієнти:

Мандарини - 1,5 кг

Цукор - 1 кг

Вода - 1 л.

Приготування:

Потрібні мандарини з тонкою шкіркою і з невеликим вмістом кісточок, з цього вибираємо або марокканські, або турецькі мандарини і бажано маленького розміру. Отже, ретельно промиваємо під проточною водою наші фрукти та викладаємо їх в глибоку миску або іншу зручну ємність. Заливаємо їх повністю холодною водою і залишаємо на 24 години. Це необхідно зробити, щоб позбутися гіркоти. Через день зливаємо воду, знову промиваємо мандарини під проточною водою і приступаємо до подрібнення. Нарізаємо цитрусові на шматочки будь-якої форми товщиною до 1 сантиметра, видаляємо кісточки і викладаємо скибочки в глибоку каструлю. Заливаємо її літром води і додаємо цукор. Залишаємо подрібнені мандарини маринуватися на 24 години.

Через 24 години ставимо каструлю з мандаринами на вогонь. Доводимо рідину до кипіння, зменшуємо температуру плити і готуємо варення до загустіння, періодично помішуючи.

Після того, як воно вийшло потрібної нам консистенції, вимикаємо вогонь і розливаємо ароматний цитрусовий десерт по сухих стерилізованих банках.

Варення з моркви з лимоном або апельсином

Інгредієнти:

морква – 1 кг;

лимон – 1 шт.;

апельсин-1-2 шт.;

цукор-пісок – 1-1,3 кг;

спеції

Приготування:

Очищену моркву наріжемо оптимальним способом. Овочевим ножем зрізаємо цедру з лимона, намагаючись не зачіпати білий гіркий прошарок. Вичавимо сік. Апельсин очистимо. З кірок зріжемо білу частину, інше подрібнити, це піде в варення. Вичавимо сік і змішаємо з лимонним. Готуємо сироп на основі апельсиново-лимонного соку з додаванням води і всього цукру. Нарізану моркву, цедру лимона і шматочки кірки апельсина заливаємо в чистій ємності цукровим сиропом. Перемішуємо і варимо варення до готовності на малому вогні в кілька прийомів з циклами (закипання-проварювання-охолоджування).

Варення з гарбуза

Інгредієнти:

Гарбуз - 1 кілограм

Апельсин в- 1 шт.

Цукор - 1 скл.

Лимон - 1 шт.

Приготування:

Зрізаємо з овоча шкірку, а столовою ложкою видаляємо гарбузове насіння з волокнами. Після цього нарізаємо його на невеликі кубики і перекладаємо в глибоку емальовану каструлю. Нарізаємо на шматочки апельсин. Апельсин добре промиваємо під проточною водою і викладаємо на обробну дошку. Оброблений апельсин перекладаємо у вільну глибоку тарілку. Нарізаємо на шматочки лимон. Лимон так само, як і апельсин, промиваємо під проточною водою і на обробній дошці подрібнюємо на шматочки. Підготовлений лимон перекладаємо в чисту піалу. В каструлю з гарбузовими шматочками додаємо подрібнений апельсин і лимон та все добре перемішуємо до однорідності. Після цього висипаємо в ємність цукор і знову все добре перемішуємо. Відставляємо каструлю з заготівлею для варення в бік настоюватися і пускати сік. Як тільки в заготівлі для варення з’явиться достатня кількість соку, переставляємо каструлю з сумішшю на середній вогонь і починаємо варити варення. Як тільки маса почне закипати, варимо її протягом 10 хвилин на середньому вогні, час від часу помішуючи столовою ложкою. Розливаємо варення по банках

Варення з лимонів

Інгредієнти:

Лимони - 1 кг

Цукор - 1,5 кг

Вода - 450 гр.

Приготування:

Для варення слід взяти дуже стиглі лимони. Слід поставити невелику каструлю або кухлик з водою на великий вогонь і, коли вода закипить в ньому - негайно зняти з вогню і відразу ж опустити обрізані лимони. Потім лимони викидаємо на друшляк і ретельно промиваємо під проточною холодною водою, бажано, звичайно, промивати їх у заздалегідь кип’яченій холодній воді. Потім на обробній дошці лимони слід нарізати часточками. При цьому намагайтеся переглянути всі часточки на наявність кісточок, які слід відразу ж видалити. Далі готуємо сироп. Отже, беремо глибоку каструлю, знову наливаємо туди 2 склянки води і засипаємо 1,5 кілограма цукру. Отже, уварюють цукор з водою, постійно помішуючи сироп до густого стану на помірному вогні. Коли у сиропу з’явиться густота - опускаємо туди раніше порізані часточки лимона, акуратно все розмішуємо ложкою і доводимо до кипіння вже на повільному вогні. Потім відставляємо каструлю з вогню й даємо трохи часу, щоб варення з лимонів охололо. Потім ми знову ставимо каструлю на вогонь і доводимо все до кипіння на повільному вогні приблизно 45 хвилин. Після чого знову каструлю відставляємо і даємо варенню охолонути. Для варення буде цілком достатньо повторити весь цей процес 2 рази. Розливаємо ще гаряче варення в заздалегідь стерилізовані банки і герметично їх закриваємо.

Вдалих вам кулінарних звершень та приємного смаку!

Підготувала Ольга Шевченко