Правила поводження на воді

- купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання;

- не входьте, не пірнайте у воду після тривалого перебування на сонці;

- не входьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

- не панікуйте, навіть якщо ви потрапили у вир. Необхідно набрати побільше повітря в легені, зануритися у воду , зробивши сильний ривок вбік, спливти;

- купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати;

- за будь-яких умов не лишайте біля води дітей;

- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас.

Володимир Малюта, начальник Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області