Що треба робити, аби не сталося пожежі в лісі (поради відпочиваючим)

Перебуваючи в лісі, слід пам’ятати деякі правила для того, щоб уникнути виникнення пожежі:

- виберіть місце для вогнища та обладнайте його, звільнивши від сухої трави

- ніколи не залишайте вогнище без догляду;

- не кидайте де попало недопалки та сірники;

- уникайте диких тварин;

- будьте обережні зі зміями, не чіпайте їх;

- відпочивши, загасіть вогнище землею або водою.

Дотримання цих нехитрих правил дозволить вам уникнути надзвичайних ситуацій.

Протягом липня 2018 року працівниками Петрівського РС в с. Іскрівка, с. Новий Стародуб, смт. Петрове та в інших селах району були проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки, дотримання заходів безпеки на воді для відпочиваючих, а також проведення рейдових перевірок лісових масивів щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки.

Також Петрівський районний сектор У ДСНС України у Кіровоградській області повідомляє, що в підрозділі працює «телефон довіри» 9-73-02. У разі виникнення будь-яких проблемних питань телефонуйте за вищевказаним номером.

Палити стерню, суху траву та пожнивні залишки суворо заборонено!

Петрівський районний сектор У ДСНС України у Кіровоградській області звертається до керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, фізичних осіб - підприємців та одноосібників з проханням заборонити спалювання стерні та пожнивних залишків, оскільки це може призвести до виникнення пожеж в лісових масивах та лісопосадках, а також повідомляє, що чинним законодавством передбачена відповідальність за спалювання сухої рослинності у природних екосистемах, а саме ст. 175 КУпАП «Порушення правил пожежної безпеки», ст. 188-8 КУпАП «Невиконання приписів органів державного пожежного нагляду», статті 77-1 КУпАП

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС в області