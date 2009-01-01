Служба «101» РАДИТЬ ТА ЗАСТЕРІГАЄ

Шановні жителі Петрівського району!

З метою протипожежної пропаганди та висвітлення організаційних питань, що стосуються діяльності пожежно-рятувальної служби, 20 липня 2018 року, з 10 до 11.30 години, працювала «пряма телефонна лінія» з начальником Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області Володимиром Васильовичем Малютою

Головними питаннями дня були: вимоги до праце-влаштування в підрозділи ДСНС та чи потрібно платити за виїзд пожежної охорони.

Володимир Васильович наголосив на тому, що виїзд на пожежу та надзвичайну ситуацію пожежно-рятувуальної служби безкоштовний! А для того, щоб стати одним з рятувальників, потрібно бути добре фізично розвиненим, мати середню спеціальну освіту, а за більш детальною інформацією звернутись безпосередньо в пожежно-рятувальний підрозділ.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС в області