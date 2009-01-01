Проводиться набір на військову службу за контрактом

Петрівський районний військовий комісаріат проводить набір на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та офіцерського складу до частин Збройних Сил України.Повний соціальний пакет. Збереження робочого місця і середньомісячної заробітної плати на весь період контракту. Підписання контракту можливо на термін від 1 – 10 років. Мінімальна заробітна плата від 7500 гривень. При перебуванні в зоні АТО додатково на другій лінії зіткнення виплачується 4500 (7500+4500=12000) гривень, на першій лінії зіткнення виплачується 10000 (7500+10000=17500) гривень.

На військову службу за контрактом залучаються чоловіки віком 18-57 років, які визнані медичною комісією придатними до військової служби. Залучаються усі категорії населення, великий попит мають водії категорії «С».

За довідками звертатися за адресою: смт. Петрове, вул.. Садова 45 (Приміщення Петрівської поліції.)

Військовий комісар моб. 096-21-32-554, заступник військового комісара 098-243-00-70.