Завдання військових комісаріатів- підвищувати обороноздатність держави

Петрівський районний військовий комісаріат виконує функції, покладені на нього, успішно, не зважаючи на чимало як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, які цьому заважають. Серед цих негативних факторів і правовий нігілізм значної частини громадян, і великі недоліки в патріотичному вихованні, допущені впродовж останніх 25-ти років, і незадовільний стан здоров’я молоді, і вкрай складна економічна ситуація в державі, безупинне зубожіння населення. Та працівники військкомату докладають максимум зусиль, аби долати ці труднощі.

Згідно з Указом Президента України успішно проведено весняний призов на військову службу молоді, якій виповнилося 20 років. При завданні призвати 28 чоловік, лави Збройних Сил України поповнили 30 юнаків, таким чином завдання виконане на 115%.

Призовна кампанія висвітлила і ряд проблем, притаманних всій державі. На призовну комісію викликали 344 особи, проте з’явилися лише 151 чоловік, що свідчить про правовий нігілізм громадян, які вважають за можливе не виконувати вимоги законодавства. Втім, тут, напевне, значною мірою спрацьовує ще одна проблема – велика частина молодих людей перебуває на заробітках за межами району, а часом і держави.

125 осіб визнані придатними до військової служби, призвано, як вже сказано вище, 30, надані відстрочки з різних причин 64 особам.

Всі юнаки, призвані на військову службу, направлені до навчальних центрів, після проходження відповідної підготовки – до військових частин, які дислокуються на мирній території України, в зону бойових дій їх направляти заборонено.

У серпні розпочнеться осіння призовна кампанія, тож всі призовники повинні вчасно прибути до райвійськкомату. Якщо призовник і не отримав повістку, то зобов’язаний у 10-денний строк з дня офіційного оголошення призовної кампанії сам прибути до військкомату.

З 2017-го року, у відповідності з Указом Президента України і наказу Міністра оборони України,розпочалася мобілізація офіцерів запасу віком від 23-х до 43-х років, які свого часу навчалися на військових кафедрах вищих навчальних закладів і не проходили службу у Збройних Силах України. Вони підлягають призову строком на 1,5 роки на посади командирів взводів.

За період військової служби за громадянами зберігається робоче місце і середня заробітна плата на підприємствах, на яких вони працювали до призову. Офіцерський склад отримує також грошове утримання, згідно з чинним законодавством. За 2017 – 2018 роки було призвано 5 осіб з числа офіцерів запасу. Всі вони проходять службу на першій офіцерській ланці – командирами взводів у військових частинах, які охороняють військові склади.

З 2014-го року відновлено призов громадян, які свого часу пройшли строкову військову службу, на збори резервістів. Впродовж поточного року на місячну перепідготовку на військових полігонах вже відправлено 6 команд, ще дві команди будуть відправлені найближчим часом. За цими громадянами також зберігається робоче місце і середня заробітна плата на підприємствах, де вони працюють, крім того, Міністерство оборони виплачує їм відряджувальні.

Згідно з навчальними програмами загальноосвітніх шкіл з учнями старших класів проводяться польові збори з бойовими стрільбами, аби вони отримали певні навички військової підготовки та поводження зі зброєю. На полігоні в районі села Новий Стародуб (стрільбище ВК-49) проведено 3-денні збори з 75 учнями. Програма зборів включала навчання зі збирання та розбирання автомата, показ бойового озброєння, складання парашута, надання першої медичної допомоги та виконання бойових стрільб. Військовий комісар Петрівського районного військового комісаріату майор Олег Откидач сподівається, що такі збори стануть традиційними і будуть проводитися щороку. Він також висловлює вдячність керівництву району і сільським та селищним головам за суттєву допомогу в діяльності районного військового комісаріату, спрямовану на забезпечення обороноздатності держави.

Анатолій РЯБОКОНЬ

На знімку: військовий комісар Петрівського району Олег Откидач результатами призовної кампанії задоволений, однак вважає, що проблему повернення престижності військової служби слід вирішувати на рівні держави.