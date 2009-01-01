Літні забави

Літо – час для цікавого та продуктивного відпочинку! Саме тому працівники ЦДЮТ організували для дітей у парку розважальну програму. Ніби казкове свято окутало малечу. Чарівна ведуча Фея навіть просто своєю появою зачарувала дітлахів. А коли ще й почала проводити різноманітні конкурси, цікаві ігри, то полонила маленькі сердечка. Допомагав Феї розважати дітей Клоун, він веселив і підіймав настрій, тому всюди лунав сміх і радісний лемент. Дітлахи з радістю гралися, називали улюблених казкових персонажів, пародіювали їх. Коли дітки відгадували мелодії з мультфільмів і заплутані загадки, то оченята у них були сповнені азарту, вони аж палали, а малеча підскакувала, викрикувала та щиро раділа правильній відповіді.

Найяскравіші емоції отримали дітки, коли проходив конкурс «Баогатирів», і вони, з зав’язаними очима, тримаючи у руках булаву з газети, збивали повітряні кулики. Радувало, що дітки допомагали один одному, підказували, а не збивали чи заважали, хоч це і було змаганням, де мав бути визначений переможець.

Любо було глянути на батьків, бабусь, дідусів, чиї очі сяяли щастям від того, що радіє їхнє дитятко, онучатко. Тепла, дружня атмосфера панувала у парку, усі присутні насолоджувалися розвагами.

Для того, щоб дітки розвивалися були створені імпровізовані майстерні. У них керівники гуртків чекали малечу, щоб допомогти виготовити цікаві сувенірчики. Вчила робити магнітики «Морозиво» на холодильник із фетру Тетяна Добровольська (гурток «Капітошка»), разом з Оленою Верік виготовляли вітрячки з різнокольорового паперу (гурток «Барвінок»). А усі бажаючі дітлахи, котрі прагнули перевтілитися у якесь звірятко, бігли до Тетяни Гриви (гурток «Жар - птиця»). Вона вміло розмальовувала обличчя, на яких відразу починали сяяти посмішки.

Усі маленькі отримали цікаві подаруночки, масу емоцій і заряд позитиву. Завершилася розважальна програма веселою дискотекою, де разом із Феєю та Клоуном дітлахи бігали та веселилися.

Оксана Ліщенюк

На фото: майстер-клас від Тетяни Добровольської; арт-студія.