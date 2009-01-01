Геннадій Кім: «Не зволікайте з підписанням декларації з сімейним лікарем»

Ми вже не раз подавали на наших сторінках матеріали стосовно проведення медичної реформи, але до редакції продовжують надходити звернення від жителів району з проханням роз’яснити положення про стосунки між лікарями та пацієнтами, порядок підписання декларацій. Зокрема, днями, за дорученням колег-пенсіонерів, попросив ще раз зосередитися на цій темі колишній голова ветеранської організації Петрівського кар’єру ПРаТ «ЦГЗК» Іларіон Іванович Глущенко. Тому ми знову звернулися до головного лікаря комунального закладу «Петрівський центр медико-санітарної допомоги» Геннадія Кіма, аби він відповів на запитання, які хвилюють людей.

- Геннадію Петровичу, почнемо з процедури підписання декларації з лікарем про надання медичної допомоги. Як вона відбувається, які дії має вчинити майбутній його пацієнт? Назвіть також лікарів, з якими люди можуть укласти угоду про обслуговування, та чи може лікар відмовити людині в підписанні декларації?

- Процедура дуже проста. Людина повинна особисто звернутися до лікаря, якого обрала, маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Зрозуміло, що деяким людям, в першу чергу похилого віку, можливо, буде складно особисто заповнити бланк декларації, тож їм нададуть допомогу. Лікарів, з якими люди можуть підписати контракт,в районі, на жаль, не так багато, як хотілося б. Маємо трьох педіатрів – О.І.Тарасенко, яка працює в Новостародубській амбулаторії, Д.Я.Карабата та Г.П.Кіма в Петрівській амбулаторії, трьох терапевтів – О.Б.Зінов’єва в Балахівській амбулаторії та І.Л.Окулова і Л.М.Фандєєву в Петрівській амбулаторії, а також двох сімейних лікарів – О.В.Коріня в Луганській амбулаторії та О.Л.Даценко в Петрівській амбулаторії.

Відмовити людині в підписанні контракту лікар може лише в одному випадку – коли він уже вичерпав ліміт на гранично дозволену кількість декларацій.

- Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я У.Супрун, пропагуючи медичну реформу, каже, що один з її «плюсів» полягає в тому, що люди можуть обирати кращого лікаря, щоб з ним укласти угоду. Тож, що можете сказати про кількість населення в районі та кількість пацієнтів, з якими лікарі можуть підписати контракти про обслуговування?

- Слова пані міністра звучать привабливо, але тільки в теорії. Правда полягає в тому, що лікарів катастрофічно не вистачає. Кожен педіатр може набрати не більше, ніж 900 пацієнтів, терапевти – по 2000, сімейні лікарі – по 1800 пацієнтів. Всі разом названі вище лікарі можуть обслужити 12300 пацієнтів, що вдвічі менше, ніж жителів на території району. Що робити з рештою людей, для обслуговування яких лікарів не вистачає, пані міністр не каже. Але ми, звичайно, не покинемо хворих напризволяще, будемо шукати способи, щоб надавати медичну допомогу всім, хто її потребує.

- До речі, скільки декларацій вже підписано загалом в районі?

- Станом на 6 липня було укладено 5038 декларацій.

- Що можете сказати про процедуру зміни сімейного лікаря і стосунки між лікарем і пацієнтом?Чи можна буде, приміром, викликати лікаря додому?

- Якщо пацієнта не влаштовує якість надання послуг лікарем, з яким він уклав угоду, чи він хоче його змінити з будь-яких інших причин, він може укласти угоду з іншим лікарем. Попередня угода в такому разі автоматично розривається.

Медичною реформою передбачено, що хворий може спілкуватися зі своїм лікарем по телефону чи з допомогою Інтернету. Але в межах відповідного населеного пункту ми збережемо відвідання лікарем хворого вдома.

- І останнє запитання: стосунки між хворим і пацієнтом будуть будуватися на платній чи безоплатній основі?

- Для людей ці стосунки будуть безкоштовними. Кожен лікар буде отримувати відповідні кошти від держави (через Національну службу здоров’я), сума яких буде залежати від кількості підписаних ним декларацій з пацієнтами. У цьому зв’язку хочу звернутися до жителів району з проханням не зволікати з підписанням декларацій. Якщо закінчимо цю кампанію до середини серпня, то, можливо, вже з жовтня розпочнеться фінансування діяльності сімейних лікарів. Але гадаю, що у будь-якому випадку воно розпочнеться не пізніше, ніж з 1 січня 2019 року.

Інтерв’ю Анатолія РЯБОКОНЯ.