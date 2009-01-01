Вітаємо з днем народження!

Минулого тижня ювілейну 90-ту річницю від дня свого народження відзначили одразу троє жительок нашого району: Катерина Іллівна Місюра і Пелагея Артемівна Романенко з Нового Стародуба та Віра Назарівна Крот із Зеленого. Від щирого серця вітаємо з цією датою і висловлюємо щиру вдячність за все, що було зроблено вами заради нашого майбутнього. Ваша невтомна праця, подвиг, шанобливе ставлення до людей – це той незрівнянний приклад, який ви подаєте для наслідування сучасній молоді. Тож низький уклін вам до землі, шановні, та велика подяка за все , що Ви зробили і продовжуєте робити для своїх нащадків.

Бажаємо Вам найголовнішого – здоров’я, мирного безхмарного неба, сил та наснаги і далі дарувати тепло ваших посмішок, щастя та благополуччя! Нехай всі проблеми та незгоди обходять стороною, а добро, що Ви робите, повертається сторицею!

Зі щирою повагою: Сергій Завалій - голова районної державної адміністрації; Тамара Сакара - голова районної ради; Віктор Заїка – Новостародубський сільський голова; Інна Беркун – Зеленський сільський голова; Валентина Сибіра – начальник управління соціального захисту населення райдержадіністрації.