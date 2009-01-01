На старті сезон, що подарує чимало яскравих вражень та незабутніх емоцій

Отже, на минулому тижні «Інгулець» зіграв заключні свої контрольні поєдинки перед офіційним стартом футбольної першості в Першій лізі, і, виходячи з їх результату, схоже, набуває таки оптимальної форми, яка, матимемо надію, дозволить нашій команді й у новому чемпіонаті виступити не менш успішно, ніж у минулому. Тобто, як, напевне, здогадуються наші читачі, в обох цих контрольних спарингах «Інгулець» святкував перемогу. Матч, що відбувся у вівторок, 10 липня, у Запоріжжі, очевидно, для усіх нас був особливо цікавим, адже спаринг-партнер нашої команди краматорський «Авангард» після жеребкування Календаря ігор чемпіонату виявився саме тією командою, в очному протистоянні з якою «Інгулець» розпочне свої виступи в нинішній першості. Тож цей поєдинок мав стати своєрідним тестом до того, аби з’ясувати, наскільки обидві команди готові до цієї офіційної зустрічі. І, здається, маємо усі підстави для обережного оптимізму: «Інгулець» переміг своїх візаві не лише за рахунком 2:1, але й за показниками контролю м’яча, кількістю виграних «мікродуелей» на різних ділянках футбольного поля, та й загалом наша команда упродовж значно більшого відрізку часу володіла ініціативою. Однак, звичайно, перед стартовою грою жодних «шапкозакидацьких» настроїв у наших гравців бути не повинно, адже слід розуміти, що в офіційній грі буде вже зовсім інший «Авангард», аніж він був у товариській зустрічі. Тим більше, знаючи рівень до-свіду наставника краматорців Олександра Косевича, можна й не сумніватися, що він здатен приготувати своїм опонентам чимало малоприємних сюрпризів. Стосовно ж протокольних даних контрольного матчу, що відбувся на полі запорізького стадіону «Титан», то його статистика відзначає, що на голи гравців «Інгульця» – Олега Синьогуба (52 хв.) та Олександра Акименка (55 хв.) гравці «Авангарду» відповіли єдиним забитим м’ячем Олександра Іващенка на 67-й хвилині.

А от заключний товариський матч із кременчуцьким «Кременем» став для нас особливо цікавим тому, що це була перша цього літа гра, проведена на домашньому стадіоні за підтримки своїх рідних уболівальників. На жаль, через те, що місце проведення гри було визначене трохи запізно, не всі прихильники нашої команди змогли на ній побувати. Навіть наша газета не повідомила про цю «двосторонку», адже дізналися про те, що вона пройде в Петровому, уже менше, ніж за добу до стартового свистка. Однак, ті щасливчики, хто встиг зорієнтуватися, відстеживши цю інформацію в соціальних мережах, отримали неабияке задоволення від гри, оскільки цього вечора справді було на що поглянути: наша команда грала розкуто, вигадливо, азартно, упевнено здолавши своїх суперників із рахунком 3:0. Причому, такий результат можна вважати ще й вдалим для кременчужан, адже з огляду на кількість створених небезпечних епізодів біля їхніх воріт, рахунок мав би бути щонайменше удвічі, а то й утричі більшим. Лише акцентованих влучань у стійки та поперечину воріт було п’ять, а ще двічі чи тричі м’яч їх просто «облизнув». Особливо видовищним виявився епізод, коли в поперечину воріт влучив, пробивши в падінні через себе, Ніка Січінава. Такий «постріл» міг би стати справжньою окрасою навіть турнірів, рівня щойно минулого Мундіалю, який днями завершився в одній із сусідніх країн.

І все ж Січінава цього дня без забитого м’яча не залишився, майстерно замкнувши головою прострільну передачу Елли Кена. А ще два голи «Інгульця» стали заслугою новачків нашої команди: спочатку намагаючись активно діяти у відборі, Артем Козлов змусив помилитися захисників «Кременя», внаслідок чого котрийсь із них зрізав м’яч у сітку власних воріт. А ще один з м’ячів з одинадцятиметрової позначки за порушення правил проти нього ж самого забив Олександр Козак. Тож, як можна зробити відповідний висновок, посилення складу у міжсезоння цього разу знову виявилося особливо якісним і ефективним. Новачки, що прийшли до команди, мають усі шанси «відвоювати» своє законне місце в основному складі, або, як мінімум, створити таку важливу конкуренцію на кожній з позицій, яка змусить кожного працювати з повною самовіддачею.

До речі, здається, вперше у нашій команді безпосередньо перед грою відбулася урочиста церемонія представлення новачків, кожен з яких, під бурхливі оплески уболівальників та друзів-партнерів, отримав футболку з власним прізвищем та присвоєним ігровим номером з рук головного тренера Сергія Лавриненка, разом з щирим побажанням успіхів і високих спортивних досягнень.

Тож уже цієї суботи в матчі першого туру, що відбудеться в Петровому, «Інгулець» стартує в черговій першості чемпіонату України серед команд Першої ліги, цим самим відкриваючи нову сторінку своєї ще не зовсім тривалої, але вже досить славної історії. Відтак запрошуємо усіх на стадіон, аби стати активними свідками її творення.

Володимир Кіфенко