21 липня 2018 року Золоте весілля Олександра Михайловича та Олени Карпівни Лук’янових!

Дорогі наші, вітаємо вас з цим гарним ювілеєм та бажаємо прожити ще не один рік разом з нами!

Ваш спільний шлях устелено квітками,

Але не раз доводилось тернями йти.

Та ви завжди опікувались нами,

За що ми вдячні будемо завжди.

За добре серце і невтомні руки

Нехай Господь воздасть належне вам,

Хай вашу щедрість переймають внуки,

А ласка служить оберегом нам.

Тож будьте ви здорові і щасливі!

Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.

Ну а сьогодні ж хай лунає пісня

Про батьківське весілля золоте!

З любов’ю та повагою донька й онуки!