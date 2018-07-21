Золоте весілля

Випуск: № 30 (10047) Четвер, 19 липня 2018 року

21 липня 2018 року Золоте весілля Олександра Михайловича та Олени Карпівни Лук’янових!

Дорогі наші, вітаємо вас з цим гарним ювілеєм та бажаємо прожити ще не один рік разом з нами!

Ваш спільний шлях устелено квітками,
Але не раз доводилось тернями йти.
Та ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне вам,
Хай вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте ви здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!

З любов’ю та повагою донька й онуки!

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