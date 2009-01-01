СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ У СІЧНІ—КВІТНІ 2018 РОКУ

Населення. На 1 квітня 2018р. в районі проживало 23,6 тис. осіб. За січень–березень 2018р. чисельність населення скоротилася на 95 осіб.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2018р. становила 247 осіб.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2018р. становила 5883 грн, що на 33,3% більше ніж у I кварталі 2017р.

Капітальні інвестиції. За січень–березень 2018р. підприємствами та організаціями району освоєно 26,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 2,2% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–квітень 2018р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 105,3%.

Промисловість. У січні–березні 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2,7 млн.грн.

Будівництво. За січень–березень 2018р. у районі прийнято в експлуатацію 160 м2 загальної площі житла, що у 2,3 раза більше ніж за січень– березень 2017р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–квітні 2018р. перевезено 6,5 тис.т вантажів, що на 18,7% менше ніж у січні–квітні 2017р., вантажооборот зменшився на 34,3% і склав 1 млн.ткм.

Перевезено 42,2 тис. пасажирів, що на 26,9% менше ніж у січні–квітні 2017р., пасажирооборот зменшився на 39,2% і склав 2,7 млн.пас.км.

Інвестиційна активність підприємств Петрівського району у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями Петрівського району освоєно 27 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2% загальнообласного обсягу.

На кожного мешканця району в середньому припало 1121 грн капітальних інвестицій, мешканця області – 1283 грн.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.

У СІЧНІ— ТРАВНІ 2018 РОКУ

Населення. На 1 травня 2018р. в районі проживало 23,5 тис. осіб. За січень – квітень 2018р. чисельність населення скоротилася на 135 осіб.

Ринок праці. За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2018р. становила 225 осіб.

Роздрібна торгівля. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні–березні 2018р. становив 3,4 млн.грн, що на 17,5% менше ніж у січні–березні 2017р.

Сільське господарство. За січень–травень 2018р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2017р. склав 104,5%.

Промисловість. У січні–квітні 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3,7 млн.грн.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні – травні 2018р. перевезено 9,9 тис.т вантажів, що на 3,1% більше ніж у січні–травні 2017р., вантажооборот зменшився на 10,9% і склав 1,7 млн.ткм.

Перевезено 53,1 тис. пасажирів, що на 28,6% менше ніж у січні – травні 2017р., пасажирооборот зменшився на 38,1% і склав 3,3 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Кіровоградській області