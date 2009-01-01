Вітаємо Крицьку Олену Віталіївну!

З 50-річчям вітаємо ніжну, тендітну та любу доньку та сестру Крицьку Олену Віталіївну!

Богу подякую за все, що збулося:

За даль голубину, за синю блакить,

За те, що в житті тобі місце знайшлося,

За те, що живеш ти на зламі століть.

Богу подякую за щастя кохати,

За твою дружну, єдину сім’ю,

У тебе є діти, ти ними багата,

За те, що послав п’ятдесяту весну.

Богу подякую, що сили ще маєш

Здолать перешкоди, що є на путі,

Надійся на друзів, бо добре їх знаєш -

Щаслива стежина у тебе в житті.

Богу подякую - він завжди з тобою,

У кожну хвилину в твоєму житті,

Від нього вся поміч тобі і розрада,

Він щастя несе для твоєї сім’ї.

З любов’ю батьки, брати та їх сім’ї.