Вітаємо Крицьку Олену Віталіївну!

Випуск: № 30 (10047) Четвер, 19 липня 2018 року

З 50-річчям вітаємо ніжну, тендітну та любу доньку та сестру Крицьку Олену Віталіївну!

Богу подякую за все, що збулося:
За даль голубину, за синю блакить,
За те, що в житті тобі місце знайшлося,
За те, що живеш ти на зламі століть.

Богу подякую за щастя кохати,
За твою дружну, єдину сім’ю,
У тебе є діти, ти ними багата,
За те, що послав п’ятдесяту весну.

Богу подякую, що сили ще маєш
Здолать перешкоди, що є на путі,
Надійся на друзів, бо добре їх знаєш -
Щаслива стежина у тебе в житті.

Богу подякую - він завжди з тобою,
У кожну хвилину в твоєму житті,
Від нього вся поміч тобі і розрада,
Він щастя несе для твоєї сім’ї.

З любов’ю батьки, брати та їх сім’ї.

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