Юлія Тороп: «Отримати робітничу професію – це престижно»

Районний центр зайнятості провів на базі ФГ «Катрич» зустріч-презентацію з керівником господарства Юлією Тороп, присвячену забезпеченню зайнятості сільського населення та створенню робочих місць.

У заході взяла участь заступник начальника відділу надання соціальних послуг РЦЗ Катерина Овдій. Вона зазначила, що господарство, яке знаходиться в селі Іскрівка, працює з 2006 року, а основним видом його діяльності є вирощування зернових, бобових і олійних культур. Співпраця РЦЗ з ФГ «Катрич» дає позитивні результати. Протягом першого півріччя 2018 року було організовано та проведено стажування на робочих місцях з подальшим працевлаштуванням. У 2017 році було створено 10 робочих місць для проведення тимчасових робіт для осіб, які мають статус безробітного. Таким чином, поєднання зусиль служби зайнятості та роботодавця в особі Юлії Тороп є прикладом ефективної співпраці, спрямованої на забезпечення зайнятості сільчан, створення належних умов для роботи та нарахування заробітної плати.

Юлія Григорівна підтвердила, що співпраця зі службою зайнятості є ефективною. Не секрет, що на селі уже кілька десятиліть постійно зменшується кількість працездатних жителів. Чимало людей шукають кращої долі за межами нашої держави, фактично зруйнована система професійної освіти, що породило значні проблеми з кадрами – майже неможливо знайти кваліфікованих працівників робітничих професій, зокрема, механізаторів. Тож вона звернулася до молоді із закликом отримувати професії, потрібні як в сільському господарстві, так і в промисловому виробництві: механізаторів, станочників, зварювальників тощо, а в подальшому, здобувши досвід на виробництві, інженерні професії. Це в даний час дуже важливо і престижно, кваліфіковані робітники мають змогу отримувати достойну заробітну плату.

ФГ «Катрич» на даний час обробляє близько 1000 га ріллі, в господарстві працюють 9 осіб. Заробітна плата виплачується регулярно, двічі на місяць, працівники її рівнем задоволені. Заборгованості як по заробітній платі, так і по сплаті податків немає.

Залишається додати, що, якби на державному рівні була більша підтримка не олігархічних структур, а саме таких – малих і середніх підприємств, що займаються реальним виробництвом, а не спекулятивним бізнесом, то була б значно кращою економічна ситуація, люди не тікали б з України у пошуках роботи. Тож залишається сподіватися, що наступна влада врахує помилки нинішньої і таки ж займеться реальним відродженням економіки держави.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: Юлія Тороп і механізатор Дмитро Парасенко.

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