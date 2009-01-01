На канікули із сертифікатами та подарунками

Випуск: № 30 (10047) Четвер, 19 липня 2018 року

У минулому номері районки ми розповідали, що днями у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району відбувся п’ятий ювілейний випускний бал в Університеті третього віку «На крилах чарівного вальсу». Тож пропонуємо вам невеличку фотодобірку з цієї події.

 

На знімках: фото на згадку випускників Університету третього віку; слухачі, які п’ять років поспіль черпали знання в Університеті третього віку(Ніна Василівна Лихоусенко, Олена Карпівна Лук’янова,Олександр Михайлович Лук’янов, Вікторія Дмитрівна Рибак, Микола Петрович Стрижак, Алла Степанівна Шульга, Любов Миколаївна Ященко); танець «Вальс поколінь» у виконанні Миколи Олексійовича Чирви та Роксолани Ісак, Олени Карпівни Лук’янової та Романа Лук’янова, Івана Васильовича Сердюка та Катерини Мовчан; найактивніші слухачі Університету третього віку 2017-2018 навчального року нагородженні похвальними листами (Валентина Іванівна Бабій,Валентина Петрівна Берковська, Ніна Федотівна Коновалова, Ніна Василівна Лихоусенко, Раїса Дмитрівна Липкан, Вікторія Дмитрівна Рибак, Людмила Юріїівна Рибальченко,Віра Василівна Рева ).

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