На канікули із сертифікатами та подарунками

ПОВІДОМЛЕННЯ

Луганська сільська рада Петрівського району Кірово-градської області оголошує про початок процедури громадських слухань до проекту містобудівної документації

«Оновлення та внесення змін до генеральних планів та зонінгів сіл Луганка та Братське Петрівського району Кіровоградської області» ( в межах населеного пункту).

Роман Штурмак, Луганський сільський голова

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Оголошення

ФОП Крюков О.М. повідомляє, що 21 липня .2018 року о 10,00 годині буде проводитись встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер 3524986600:02:000:0413 за адресою: Чечеліївська сільська рада Петрівського району.

Просимо власників (користувачів) суміжних земельних ділянок бути присутніми при проведені робіт по встановленню (відновленню) меж вказаної земельної ділянки.

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До уваги футбольних уболівальників!

Вітаємо усіх з офіційним початком нового футбольного сезону і повідомляємо, що вже цієї суботи, 21 липня, на стадіоні «Інгулець» відбудеться стартова гра чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги за участі нашої команди.

Отже, зустрічаються:

ФК «Інгулець» — ФК «Авангард» (м. Краматорськ)

Початок зустрічі о 18:00

Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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Шановні когристувачі та власники земельних ділянок!

Петрівська селищна рада просить Вас до 26.08.2018 року сплатити земельний податок за земельні ділянки, які знаходяться до земельно - комунального відділу Петрівської селищної ради. У разі несплати до вказаного терміну нараховуються штрафні санкції та пеня.

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Загублений Державний акт на право власності на земельну ділянку - серія І- КР № 006652, кадастровий № 35 24 983700:02:000:0340, виданий на підставі рішення сессії Новостародубської сільської ради народних депутатів від 16 жовтня 2001 року № 152/23 , на ім’я Никифорчук Людмили Мколаївни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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Загублене пенсійне посвідчення- серія ААГ 162 324, видане Петрівським УПФУ 26.012017 року на ім”я Письменна Валентини Олександрівна,вважати недійсним.

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Загублене військове посвідчення учасника бойових дій серія АБ № 236845, видане ВЧ - А 43-95, від 03.07.2015р. на ім’я Холода Олега Валерійовича, 15.07.1988 р.н., вважати недійсним.

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Втрачений атестат про загальну середню освіту – серія СН № 001327, виданий Новостародубською ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П. П. Ткаченка 19.06.1998 року на ім’я Чвалка Анатолія Володимировича, вважати недійсним

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