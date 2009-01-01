День металурга та гірника – свято невтомних працівників, котрі вкладають всі свої сили у престижність, відбудову та розвіток нашого району. Робота, яка, дійсно, заслуговує на повагу, адже не секрет, що ця тяжка праця є дуже важливою і потрібною. Щороку керівництво ПрАТ «ЦГЗК»організовує у цей день масштабне свято, демонструючи працівникам свою увагу та пошану.

Цього року традиційно відзначили День працівників металургійної та гірничої промисловості на базі відпочинку «Мрія». Чисте повітря, красиві пейзажі, що ж треба ще для того, щоб гарно провести час? Звісно, теплі слова вдячності від керівництва, привітання. Саме для того, щоб кожен працівник відчув свою значущість, на свято завітали: керівництво ЦГЗК на чолі з генеральним директором Дмитром Шевчиком, його заступником Олексієм Федотовим та Дмитром Васильченком, всі директори за різними спрямуваннями і директори цехів. А ще рудокопів вітали Петрівський селищний голова Світлана Тилик, директор Петрівського кар’єру Олександр Тилик, директор ГТЦ-2 Олег Шитов.

Щирі слова привітання пролунали від генерального директора ГЗК Дмитра Шевчика та голови проспілкового комітету Дмитра Васильченка, котрі зазначили, що саме Петрівський кар’єр зараз у пріорітеті на комбінаті,адже, завдяки старанням наших працівників підвищується загальна якість видобутку, покращуються умови праці та збільшується заробітна плата. А потім на церемонію нагородження за-прошували кращих із кращих працівників, котрим вручали грамоти та премії за високі досягнення у професійній сфері.

Наступною для привітань та нагородження запросили Світлану Тилик. Вона побажала землякам міцного здоров’я, наснаги, професійного зросту, висловила своє щире захоплення працьовитістю, цілеспрямованістю, наполегливістю наших працівників. Зазначила, що наш район розвивається, значною мірою завдяки їхній праці. Особливу увагу Петрівський селищний голова звернула на дороги біля 5-го, 6-го, 7-го будинків і роботи, які ведуться біля 8-го. Вітаючи найкращих працівників грамотами та преміями, Світлана Олександрівна зверталася особисто до кожного, зазначаючи вагомий внесок, котрий підтверджується наявним результатом. Неочікуваним подарунком для усіх присутніх стали кошики з пригощаннями, котрі виявилися вагомим доповненням до святкового столу.

Цього дня не забули й про ветеранів праці, які все своє життя невтомно працювали, бо сьогодні саме той день, коли їм особливо потрібна увага та розуміння того, що усі роки праці були недаремними.

Із привітаннями та нагородженням працівників чергувалися музичні композиції у виконанні талановитих співачок. Веселі пісні, дзвінкі голоси, запальні виконавиці підіймали усім присутнім настрій, зачаровували своєю красою, тому в усіх на устах сяяли щасливі посмішки.

Завершилася урочиста частина побажаннями чарівної ведучої, щоб наш Петрівський район і надалі розвивався, а ми були вдячні тим, хто цьому спияє!

Далі святкування продовжилося, усіх працівників запросили на фуршет. Величезним був асортимент пригощань, тож , гадаю, всі залишилися ситими та задоволеними. Дружня атмосфера, щирі розмови, веселий сміх наповнили базу відпочинку. Для того, щоб працівники отримали масу позитивних емоцій та заряд енергії, були створені всі умови, а саме: гра в футбол, волейбол, армреслінг, зовсім поряд пляж і гойдалки для малечі. Час пролетів дуже швидко та розпочалася лотерея. Вона порадувала усіх присутніх цікавими подарунками, викликала яскраві емоції та радість виграшу. Проте й на цьому свято не закінчувалося, залунала гучна музика та почалися танці.

Свято, яке організували для працівників металургійної та гірничої сфери – незабутнє. Хочеться і від себе подякувати організаторам, що не забувають про своїх працівників.

Оксана Ліщенюк

На фото: привітання від Дмитра Шевчика та Дмитра Васильченка; привітання від Світлани Тилик.